Olguta Vasilescu: Niciun salariu nu va scadea in momentul in care vom schimba sistemul de contributii

"Eu pot sa garantez ca niciun salariu din Romania nu va scadea in momentul in care vom schimba sistemul de contributii. Este in Programul de Guvernare si cine a citit Programul de Guvernare a vazut inca de acum sase luni ca asta se va intampla. Un exemplu concret: pentru un salariu de 1.000 de lei se contribuie pentru sistemul de pensii cu 26,3%, dar 10,5% la ora actuala este contributia angajatului, iar 15,8% o da angajatorul. Acesti bani de 10,5% merg direct in contul de pensie, iar banii pe care ii da angajatorul merg in cosul national. (...). Ce facem noi acum? Pentru acelasi salariu de 1.000 de lei, contributia pentru pensii va fi de 25% nu de 26,3%, dar aceasta contributie va intra direct in contul angajatului. Asta inseamna o contributivitate mai mare, o pensie mai mare pentru angajat. La ora actuala contributiile sunt de 39,25%, ele se micsoreaza si vor ajunge la 35%, si se micsoreaza si impozitul pe salariu, de la 16% ajunge la 10%, ca sa acoperim acest transfer al contributiilor de la angajator la angajat si ca sa nu scada netul angajatului", a declarat ministrul Muncii duminica seara, la Antena 3, potrivit Agerpres.Cu toate ca salariul minim in plata in acest moment este de 1.450 de lei, Olguta Vasilescu a subliniat ca salariul minim real in Romania este 1.750 de lei, rezultat dupa ce se platesc contributiile catre stat de 39,25%: "Avem 1.450 de lei salariul minim care este in plata la aceasta ora, angajatul ia in mana 1.065 de lei din acest salariu, dupa ce isi plateste partea lui de contributii, iar angajatorul plateste 1.750 de lei. Practic, salariul minim pe real in Romania este 1.750 de lei pentru ca dupa ce in aceste zone se platesc contributiile catre stat de 39,25% rezulta ca acesta este salariul minim. Ce am facut noi? Am transferat aceste contributii catre angajat, le-am scazut, rezultatul este ca in contul dumneavoastra vor intra mai multi bani la pensie, si, de asemenea, ca pentru urmatorii ani, salariul minim sa creasca in continuare. (...) in Programul de guvernare se spune ca salariul minim creste cu 100 de lei in fiecare an, deci anul viitor va fi 1.550, in 2019 de 1.650 de lei, iar in 2020 va fi 1.750 de lei, dar pe real, salariul minim de fapt va insemna 1.850 de lei anul viitor, 1.950 in 2019 si 2.050 de lei in 2020."