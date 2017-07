Ministrul Muncii si ministrul Finantelor: Salariile nu vor scadea dupa mutarea contributiilor de la angajator la angajat

Ionut Misa: Mutarea contributiilor de la angajator la angajat nu va duce la scaderea salariilor

Salariul minim in plata este acum de 1.450 de lei. Olguta Vasilescu a subliniat ca salariul minim real in Romania este 1.750 de lei, rezultat dupa ce se platesc contributiile catre stat de 39,25%. Angajatul ia in mana 1.065 de lei din acest salariu, dupa ce isi plateste partea lui de contributii, iar angajatorul plateste 1.750 de lei, a explicat ministrul Muncii, potrivit antena3.ro "De la un salariu de 1.000 de lei se plateste acum peste 26% catre bugetul de pensii. Doar o parte dintre ei merg in contul personal de pensii, adica 10,5%. Partea pe care o plateste angajatorul, aproape 16%, intra in cosul national (...) Schimband sistemul de contributii, intram pe 25% partea care se plateste la pensii, dar toti se duc directionat, pentru ca ii platiti dumneavostra, in contul de pensii personal. Asta inseamna ca va creste pensia pe care o veti avea", a mai sustinut Olguta Vasilescu.Vasilescu a anuntat de asemenea ca Ministerul Muncii va emite o Ordonanta de Urgenta prin care pensiile speciale nu se vor mai actualiza in raport cu salariile celor aflati in activitate, ci vor creste in raport cu rata inflatiei."Pe legea salarizarii, salariile vor creste cu 25% anul viitor si tot asa gradual pana la un procent de 100% in urmatorii patru ani. Daca ei ies acum, pensia lor va ramane cat este, doar actualizata cu rata inflatiei, nu mai merge pe principiile dinainte. Este clar ca nu vor putea sa aiba o pensie mai mare decat salariul in plata, dar salariul lor, daca ar fi ramas in sistem, ar fi continuat sa creasca. Veniturile salariale ar fi fost peste pensie", a spus Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3 Ministrul Muncii a insistat de asemenea ca "nu se taie nicio pensie".Ministrul de Finante, Ionut Misa, a vorbit la randul sau luni seara, in cadrul unei emsiuni la Realitatea TV, despre pensiile speciale si despre mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat."Exista un dezechilibru", a spus ministrul Ionut Misa referitor la pensiile speciale, adaugand ca Ministerul Muncii monitorizeaza acest subiect si ca s-au cerut date de la Ministerul Finantelor Publice in special cu privire la cum sunt finantate pensiile speciale. "20% vin de la fondul de pensii si restul de 80% de la begetul de stat", a spus acesta, conform realitatea.net "Ministerul de Finante nu are decat rolul de a furniza date despre sumele care se cheltuie", a spus Misa, adaugand ca este clar ca exista un dezechilibru dublu - si cel privind diferentele dintre pensiile speciale si cele medii, cat si in ceea ce priveste alocarea de fonduri de la nivelul bugetului de stat.In ceea ce priveste mutarea CAS si CASS de la angajator la angajat, aceasta a spus ca programul de guvernare cuprinde aceste masuri si rolul lor este de a asigura o pensie cat mai mare pentru romani.Ionut Misa a precizat ca de fapt este vorba de trei masuri care se vor lua in acelasi timp:1. mutarea contributiilor de la angajator la angajat2. reducerea contributiilor de la 39,25% la 35%3. reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%"Sarcina fiscala va ramana aceeasi. Acesta masuri se vor aplica cumulat. Salariul net nu va scadea. Veniturile romanilor nu vor scadea. De asemenea, sarcina fiscala a fiecaruie angajator se va mentine. Nu va fi niciun cost suplimentar", a explicat ministrul de Finante, adaugand ca se va emita o norma tranzitorie astfel ca mutarea contributiilor de la angajator la angajat nu va duce la scaderea venitului net.Intrebat daca aceasta masura regleaza si deficitul fondului de pensii, Ionut Misa a raspuns ca da. "Astfel se regleaza o problema a deficitului pe pensii. Masura duce si la realizarea unui echilibru al fondului de pensii", a completat acesta.