LIVETEXT Liviu Dragnea, la Antena 3: Eu nu mai aloc energie pentru a sta sa discut cu celelalte partide sau institutii la nesfarsit / Va fi o politica de aparare foarte dura, cu lucruri vazute si nevazute

E prematur sa facem o evaluare. E un om care munceste, un om pragmatic, are energie, ii pune la treaba pe ministri, comunica cu ei si e preocupat sa recupereze intarzierile

Incep sa apara semne foarte bune

Cred ca va fi bine

Eu le-am spus la inceput, dupa ce au depus juramantul, ca relatia mea cu ei nu va fi bazata pe dragoste sau prietenii, ci doar pe prietenii

Despre Mihai Tudose

Mihai Gadea: Nu conteaza cine castiga alegerile, ci cine hotareste din zonele de umbra?

Dragnea:



Asta e una dintre bataliile care se duce acum

Faptul ca eu nu tip, nu folosesc orice prilej sa mai atac pe cineva, asta nu inseamna ca in aceasta batalie noi nu facem nimic, nu verificam nimic

Incet incet cortina incepe sa se ridice

Nu e usor, e vorba de multi ani in care in mai multe tari, nu doar in Romania, s-a construit un sistem cu foarte multe rotite si putine butoane - e un singur buton principal si o mie secundare

Sunt unii care castiga alegerile dupa care ori il fac pe x sa nu mai fie al celor care au castigat alegerile ori incearca sa-l distruga total. Daca nu reusesc incep sa aiba o problema

Din 2015, cand am fost ales presedinte, am avut mai multe declaratii publice in care am invitat celelalte partide, pe presedinte, sa construim impreuna proiecte de dezvoltare pentru aceasta tara

Am tot ramas in sensul asta, am sprijinit instalarea guvernului Ciolos

Am avut discutii cu presedintele Iohannis, cu Blaga, cu Alina Gorghiu, erau proiecte de legi ale lor bune pe care le-am sustinut

Am zis ca am avut speranta sa creionam impreuna un trunchi comun, un drum pe care merge Romania

A durat prea mult asta din partea mea si se pare ca nu se doreste sau nu se poate sa se intample lucrul asta

Eu nu mai aloc energie pentru a sta sa discut cu celelalte partide sau institutii la nesfarsit

Am sperat ca toate institutiile vor intelege ca a venit momentul ca cei care au castigat alegerile sa fie lasati sa guverneze

Ne vom asuma noi sa facem acel proiect de tara, sa construim modelul social-economic pentru Romania

Daca isi vor reveni si vor vrea sa ajute, da, dar nu am nicio speranta

Asta inseamna ca raspundem

Va fi o politica de aparare foarte dura, nu cu fanfare, cu trompete, cu lucruri vazute si nevazute, dar cu foarta multa fermitate



Mihai Gadea: Regretati ca ati decis sa nu faceti manifestatii publice?

Dragnea:



Nu regret absolut deloc. Aproape un milion de oameni erau dispusi sa iasa in strada, sa vina la Bucuresti

In momentul ala nimeni nu mai controla nimic

Ajungeam la o situatie de nestapanit in Romania. Poate asta se voia. Am preferat sa incasez eu

Le-am spus colegilor ca vor incepe niste atacuri nemaintalnite impotriva mea

Le-am spus ca sunt pregatit si dispus sa o incasez





Mihai Gadea: Sunt tradatori in PSD?

Dragnea:

Eu nu am folosit niciodata cuvantul tradare in politica. Sa tradezi ce?

Sunt oameni care in ultimul an si jumatate nu au fost simtiti ca trag la acelasi front

Sunt oameni care poate in anumite momente vor sa foloseasca situatiile respective pe persoana fizica

Au alte proiecte politice

Suntem un partid mare, de asta si deranjam

Faptul ca sunt cativa care au nemultumiti, unii care nu au ajuns premieri, altii voiau sa intre in guvern, isi exprima tot felul de nemultumiri, dar marea masa a partidului nu e afectata

Noi discutam de cativa oameni. Partidul nu are o problema acum

Despre Victor Ponta

Liviu Dragnea:

A fost o suparare cand si-a dat demisia pe Facebook, eu m-am suparat foarte tare

Trebuia sa ne intalnim si cineva mi-a dat un mesaj ca si-a dat demisia

M-a sunat si i-am zis nu mai am de ce sa vin

Asta a durut. Nu-l acuz pentru plecarea din functia de premier. Era in centrul unei presiuni uriase. 99% era contrafacuta



Supararea lui a generat poate si atitudini incorecte la locale, niciun sprijin pentru Gabi Firea, l-a sprijinit public pe Piedone

Au fost atacuri permanente toata vara

Ce a durut cel mai mult a fost campania de parlamentare cand poza lui era pe afisele PRU. Asta a fost imposibil de acceptat

El a explicat ca e bine sa ajute si PRU ca sa facem 50%

I-am spus ca sunt tot voturi ale PSD, oamenii erau dezorientati

A continuat aceste atacuri, mi-a dat demisia in alb

Victor Ponta nu a fost exclus din partid, practic s-a autoexclus. El a facut un guvern in 3

Practic si-a facut-o singur

Ma intreba cineva daca ma simt vanat. Nu ma simt vanat chiar sunt. Cand o structura de presa, alte institutii de presa au o singura tema, in fiecare zi sa apara ceva

Reincalzeau tot felul de ciorbe, asa-zise anchete explozive fara nicio substanta, inseamna bani foarte multi, sute de mii de euro sa se intretina o astfel de campanie, avand un obiectiv foarte clar, PSD-ul

Ca sunt forte externe, institutii din Romania, din alta parte, oameni foarte grei, nu stiu

Dar din moment ce acest program de guvernare deranjeaza foarte serios anumite afaceri in Romania sigur ca genereaza astfel de atacuri

Despre impozitul pe cifra de afaceri

Dragnea:



Nu eu am pus acea prevedere in programul de guvernare. Dar impozitul pe cifra de afaceri exista pentru afacerile pana la 500.000 de euro

Au inceput discutii intre Finante si aceste companii mari pentru a vedea cum poate Romania sa beneficieze de aceste taxe care sunt prevazute in lege

Gadea: Acesta e raspunsul la intrebarea cu vanatoarea?

Dragnea: Poate fi si acesta. Nu cred ca nu e si asta. Poate sunt si alte institutii deranjate. Foarte multe institutii se agita cand apar informatii multe nereale despre niste intentii. Vom vedea, cert e ca rezist

Gadea: DNA va vaneaza?

Dragnea: Cu actiunile la purtator ... nu inseamna ca e o societate cu actionariat total necunoscut. Inseamna ca nu apar la Registrul Comertului, dar se vede unde merg dividendele. Cu Tel Drum, nu am avut si nu o sa am actiuni. Din 2004, s-a aruncat pe piata acest subiect, care a tot fost rostogolit. Nu am legaturi cu societatea. Dar ma intrebt, daca era o societate straina, ar fi beneficiat de acest tratament? Un asemenea atac violent pe o companie e corect, poate au probleme, habar nu am. (Cum vi se pare ca a fost chemata fosta sotie la DNA?) Incorecta. Multi spun ca aceste informatii au fost date de DNA, eu sper sa nu fie adevarat. Cu Brazilia, ca am casa, vile, ca am spalat bani. Un ziarist spunea ca am 500 de milioane, sa spuna unde sunt. Eu nu am mutat bani din Romania, nu am afaceri intr-o alta tara sau proprietati. Cine crede ca are proprietati in alta tara si nu se stie e prost.

Gadea: Aveti vreo explicatie pentru care presa din Brazilia e interesata de subiect?

Dragnea: Actiunile de care vorbeati (Gadea: in justitie?) nu numai, si aici si in Brazilia. Nu difera foarte mult de cum se lucreaza aici.



Gadea: Cine se afla in spatele acestor actiuni?

Dragnea: Aceleasi persoane si institutii. Ei stiu exact de ce fac asta. Vor sa se intample altceva in Romania, vor ca PSD sa se rupa, ca Romania sa nu se dezvolte, poate aici e tulburarea.



Gadea: Exista un interes ca Romania sa nu se dezvolte?

Dragnea: Categoric. In toata istoria tuturor tarilor au fost si vor fi cozi de topor

Gadea: Intentionati sa candidati la prezidentiale?

Dragnea: Fiul meu m-a intrebat asta in week-end. Nu m-am gandit la asta, nici nu ma gandesc la asta. E prea devreme. Noi trebuie sa fim concentrati pe programul de guvernare, asta e obiectivul fundamental. Candidatul PSD la prezidentiale il vom stabili la momentul potrivit. Viata e foarte complicata.



Gadea: Nu cumva ati facut foarte multe care inseamna costuri pentru stat?

Dragnea: Ultimele informatii de incasari la ANAF sunt peste planul stabilit, planul e foarte sus. Era firesc sa fie probleme, a fost si unul dintre motivele pentru care avem un nou guvern. Faptul ca vreau ca romanii sa aiba salarii mai mari e pomana? Ca pensiile sa fie mai mari e pomana? Programul de incasari stabilit a fost depasit. Miza nu e sa il bag in puscarie pe evazionist, ci sa-i iau banii. Il bag in puscarie, nu iau banii, moare si firma , oamenii raman pe drumuri. Se stiu marile retele de evaziune din Romania. Am vorbit cu premierul si din ce inteleg se pregatasec serios pentru zona asta.Dragnea: E o prostie. Trezeste foarte mult interes, nu doar in Israel, si in SUA, si in alte tari.Despre George Soros / Gadea: Ati discutat cu premierul Netanyahu despre Soros?Dragnea: Am avut o discutie privata despre care nu vreau sa vorbesc. Dar nu vrea sa neg asta. Nu ne trezim asa unii vorbind, pentru ca incep sa apara informatii. Se ridica asa, cate un pic, cortinaDespre valul de pensionari din Armata:Dragnea: Se lasa manipulati sau nu ii mai intereseaza onoarea militara. Pensiile nu vor fi taiate. S-au convenit cateva principii: pensiile nu scad, dar nu se mai indexeaza decat cu rata inflatiei. Nu cred ca mai e o tara in lume unde pensia e mai mare decat salariul. Care e anomalia din lege: sa zicem ca iesiti la pensie, aveti o suta de lei salariu, si iesiti la pensie cu 120 de lei, si eu vin in locul dvs. Peste un an mie imi creste salariul. Cand mie imi creste salariu, pensia dvs e 120% din salariul meu marit. Nu poate fi acceptat.