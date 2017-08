Tudose: Trebuie clarificata raspunderea magistratilor astfel incat judecatorii sa nu se mai simta amenintati

Acesta a fost intrebat, intr-un interviu pentru Agerpres, daca acest pachet de legi trebuie sa fie gata pana in toamna.

"Cand va fi gata, va fi gata. N-avem un termen", a raspuns Mihai Tudose.

Premierul spune ca spera ca intr-un an doi vom ajunge toti in situatia in care ''daca stii ca nu ai furat, nu ai omorat, dormi linistit''. Maxim un an, doi.''Acum, legile Justitiei: eu il incurajez public pe ministru 'foloseste vara asta sa ti le gandesti asa cum crezi, sa te consulti cu cat mai multi oameni si inauntru si in afara, cu institutii, ambasade, specialisti, fa o actiune transparenta si spre sfarsitul lui august prezinta pachetul''', a declarat seful guvernului.