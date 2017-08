Ministrul Finantelor: Rectificarea bugetara va fi in septembrie si speram sa fie pozitiva

Rectificarea bugetara va avea loc in luna septembrie, iar autoritatile spera ca aceasta va fi pozitiva, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, intr-o emisiune la Digi24."Rectificarea bugetara va fi in luna septembrie. Am facut o evaluare dupa primele sase luni, am stabilit si am discutat cu ordonatorii de credite, cu 65 de ordonatorii de credite am purtat deja discutii. Discutiile au fost mult mai aplecate si mai punctuale de aceasta data, in sensul ca am dorit sa stim la nivelul fiecarui minister pentru ce se solicita noi suplimentari de sume sau catre ce destinatii merg alocatiile bugetare", a spus Misa.Potrivit acestuia, executia dupa primele sase luni a evidentiat ca in cazul unor ministere aceasta este foarte slaba, potrivit news.ro.