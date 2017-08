Ministrul Finantelor: Unele banci din Romania au realizat pierderi nejustificate prin transferul de NPL

O parte din bancile din Romania au inregistrat pierderi nejustificate in ultimii ani prin transferul de credite neperformante (NPL) pentru a evita plata taxelor, a declarat joi ministrul Finantelor, Ionut Misa, la Digi24 . Misa a declarat ca, din cele 46 de banci existente in Romania, 31 nu au platit impozit pe profit in ultimii cinci ani, iar 15 au platit, citeaza news.ro.''Cea mai mare pondere a acestor pierderi generate la nivelul acestor banci este din cauza transferului de NPL. S-a realizat un proces de vanzare a NPL masiv in ultimii ani. In conditiile in care vinzi un credit de 100 de milioane cu 5 milioane, indiscutabil ca ai o pierdere consistenta. Ai un profit, aceasta pierdere vine si stinge integral acest profit, si statului nu mai ai de ce sa-i mai platesti bani'', a declarat Misa. Ministrul a subliniat ca a facut o analiza de risc a sistemului bancar cand ocupa functia de sef al Directiei Mari Contribuabili din ANAF, indentificand probleme la o banca, in cazul careia a fost emisa deja o decizie de impunere.''Si cu celelalte banci care, pe baza analizei de risc, vor fi selectate, avem acelasi plan de a identifica toate vanzarile de credite neperformante care s-au realizat la preturi nejustificate sau sub diverse forme, prin intermediul unor companii off-shore, companii in diverse paradisuri fiscale, pentru a incerca sa-i facem sa inteleaga pe cei care lucreaza astazi in sistemul bancar, si aici zic ca si principiu general (...) ca noi stim exact ce se intampla si sa-i determinam sa renunte la astfel de practici, sa faca inregistrarile corect, sa faca operatiunile corect si, la fel ca in alte tari din Europa, sa plateasca impozit pe profit'', a afirmat Misa.Presedintele Comisiei economice, senatorul PNL Daniel Zamfir, i-a transmis joi o scrisoare ministrului de Finante, in care ii solicita sa transmita comisiei, de preferabil pana in data de 10 august 2017, lista celor 31 de unitati bancare care opereaza pe teritoriul Romaniei si care nu au platit in ultimii cinci ani impozit pe profit.