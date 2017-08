Misa: Personalul aeronautic ajunge la o pensie medie de peste 10.800 lei/ Deficitul la fondul de pensii era estimat sa creasca la 17,2 miliarde lei anul viitor

In 2016 deficitul pe fondul de pensii a fost de 15,6 miliarde lei.

In afara banilor care se cotizau la Fondul de pensii, mai veneau de la buget, in plus, 15,6 miliarde lei.

In 2017, suma este de 14,1 miliarde lei.

In 2018 ca estimare se ajungea la 17,2 miliarde, din cauza majorarilor salariale, care determinau automat si o crestere a pensiei.

Nemaifiind contributivitate, trebuiau sa vina bani de la buget. Practic, in permanenta, ceilalti romani prin impozite si taxe trebuiau sa contribuie la aceste pensii

Deficitul la Fondul de pensii este de 14,1 miliarde in acest an, si ar ajunge la 17,2 miliarde lei, anul viitor, daca nu se indexeaza pensiile cu inflatia, a declarat la Digi2 Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice."Am facut o analiza legata de pensia medie la finele lunii mai 2017. La nivelul personalului aeronautic la o pensie medie de 10.849 lei, contributivitatea era de 2.751 lei. Diferenta de 8.114 lei veneau de la buget. Va dati seama cat de mare este decalajul. Exista si alte situatii in care exista astfel de decalaje", a mai spus ministrul Finantelor, subliniind ca pensia medie in restul sistemului este de 970 lei si va ajunge la 1.070 lei in 2018, potrivit Digi2 4.Potrivit unui proiect de OUG privind pensiile militare de stat, pensia nu va mai putea depasi media soldelor sau salariilor primite in anii de activitate, in baza carora s-a calculat venitul. Proiectul limiteaza si indexarea pensiilor speciale cu rata medie anuala a inflatiei, fara alte sporuri, dispozitie care se va aplica si pensionarilor din aviatie, personalului auxiliar din instante si parchete, functionarilor parlamentari, diplomatilor si parlamentarilor.