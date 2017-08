Teodor Melescanu, despre relatia Romaniei cu Rusia: Descurajare si dialog

"Relatia cu Rusia a fost foarte clar definita de catre NATO prin doua sintagme: descurajare si dialog. Descurajare inseamna o prezenta in partea estica a continentului european in care au loc, cel putin din partea Rusiei, o acumulare foarte serioasa de forte armate si armamente, o prezenta care sa fie proportionala fara sa dea imaginea unui pericol, dar o prezenta care sa asigure securitatea flancului estic si, in acelasi timp, o politica de dialog pe teme care nu fac obiectul sanctiunilor. Aceasta este si politica noastra: descurajare si dialog", a afirmat vineri Melescanu la Digi 24, citeaza Agerpres.Intrebat despre declararea de catre autoritatile de la Chisinau a vicepremierului rus Dmitri Rogozin drept persona non grata in Republica Moldova, Melescanu a raspuns: "In loc ca vicepremierul Rogozin sa aiba tribuna de pe care isi prezenta punctele de vedere pe teritoriul Republicii Moldova, adica in Transnistria, o s-o faca de la Moscova, sau din alta parte. Eu nu cred ca el se va schimba ca abordare. Sau cel putin nu va mai avea o tribuna sau cel putin nu va mai avea posibilitatea sa spuna aceste lucruri, dandu-le o alta greutate si o alta conotatie fiind pe teritoriul Republici Moldova".