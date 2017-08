Liviu Dragnea: Pensiile speciale ne costa 6 miliarde de lei acum si 10 in 2018; in 3 ani ne puneau serioase probleme

El a precizat ca cele mai multe prevederi ale legii pensiilor se pastreaza, marea modificare referindu-se la faptul ca pensiile speciale nu se mai actualizeaza, pentru cel care iese la pensie, cu cresterea salariului celui care ramane pe un post similar, citeaza Agerpres."Suntem in situatia astazi in care ne costa de la buget 6 miliarde de lei aceste pensii speciale. De la 1 ianuarie incep majorarile de salarii cu cate 25% pe an... in general, sunt categorii care, medicii de exemplu, care intra de la 1 martie total, si ne-am fi dus in 2018 cu un efort bugetar de 10 miliarde, doar pentru aceasta categorie de pensii, iar in urmatorii 2-3 ani la 17 miliarde, ceea ce punea serios sub semnul intrebarii daca sistemul public de pensii mai poate fi sustinut, adica pensiile pentru celelalte milioane de pensionari", a spus Liviu Dragnea.Acesta a amintit ca pensiile militare si pensiile de serviciu beneficiaza de o lege speciala si ca nu se calculeaza pe principiul contributivitatii, punctand ca prin modificari s-au asumat cateva principii."Pensia neta sa nu fie mai mare decat salariul net pe care l-ai avut si vorbim de media unor sase salarii pe care ti le alegi, s-a pastrat baza de calcul, ea este de 85%, s-a pastrat metodologia de calcul, nu s-a umblat la varsta de pensionare, cu toate ca in Europa nu este o varsta atat de mica. Practic marea modificare care s-a produs se refera la faptul ca pensiile speciale nu se mai actualizeaza cu cresterea salariului celui care este in locul tau sau care are acelasi post sau aceeasi functie pe care ai avut-o tu", a spus liderul social-democrat, care a opinat ca sunt cateva principii corecte.Intrebat cum explica existenta, printre pensiile speciale, a unora foarte mari, de pana la 20.000 de lei, liderul PSD a declarat ca legea a fost facuta cu "nestiinta" sau pe motive electorale si ca se impunea modificarea ei deoarece indrepta sistemul de pensii catre blocaj."S-a gresit cand s-a facut legea, dupa parerea mea. Nu imi dau seama, s-a facut electoral, poate cu buna credinta, dar cu multa nestiinta, dar aplicarea ei an de an fara sa fie schimbata aducea in 2-3 ani de zile la un blocaj, pentru ca in fiecare an cresc salariile, in fiecare an impactul bugetar era foarte mare. E bine sa intelegem, aceste pensii de serviciu nu sunt alimentate din contributia celor care beneficiaza, sunt alimentate din bugetul de stat", a spus Dragnea.Presedintele PSD a mai spus ca legea pensiilor speciale a determinat, inainte de aparitia ordonantei care o modifica, iesirea la pensie a peste 12.000 de persoane in anul 2016 si a peste 7.000 de la inceputul acestui an.