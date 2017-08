Victor Ponta, Romania TV: Liviu Dragnea duce o politica populista latino-americana care ne va duce la dezastru/ Raman un om de centru-stanga

Victor Ponta a afirmat, luni, la Realitatea TV, ca Liviu Dragnea a transformat PSD intr-un partid de tip latino-american, implementand politici care pot duce Romania la dezastr, potrivit news..ro.

Intrebat despre orientarea partidului pe care intentioneaza sa-l infiinteze, Victor Ponta a spus ca el este si va ramane un om de centru-stanga. ''Eu cred ca PSD, sub conducerea lui Dragnea, a devenit un partid politic latino-american (...) Eu vorbesc de un model in care te duci doar la o categorie sociala si ii jecmanesti pe ceilalti. Nu, domnule, eu vreau sa-i ridic pe ceilalti, nu sa ramana saraci ca cei din Teleorman, ca sa ma voteze pe mine. Nu, eu vreau sa fie bogati'', a spus Ponta.

El a precizat ca viitorul sau partid nu va vota in Parlament impotriva tuturor masurilor initiate de catre guvernul Tudose, intrucat nu se va afla in opozitie fata de PSD, cat fata de Liviu Dragnea. ''Nu este o opozitie la PSD, este o opozitie la Liviu Dragnea care duce o politica populista latino-americana care va duce la un dezastru intr-un numar scurt de ani'', a spus fostul premier.

Acesta a invocat si pericolul ca Romania sa ajunga intr-o situatie similara ca Grecia, unde majorarile de pensii si salarii s-au facut fara o evalure a meritelor fiecarei categorii sociale. De asemenea, Ponta s-a aratat ingrijorat si de costurile pe care le presupun achizitiile de tehnica militara anuntate recent.

''Ori Dragnea vrea sa le traga teapa la toti, ori Dragnea le plateste, dar de unde le platim? Problema mea pentru 2018-2020 este daca lucrurile bune care au facut economia sa mearga pot fi tinute'', a afirmat Victor Ponta.

Chestionat care ar fi social-democratii care ar putea sa i se alature in noul partid, Ponta a spus: ''Eu nu vreau sa sparg PSD-ul, eu nu vreau sa iau pe nimeni din PSD dar, slava Domnului, ii da afara Dragnea din PSD ca sa am cu cine face politica''.

Victor Ponta a afirmat, pe 23 iulie ca in luna septembrie va lua o decizie legata de viitorul sau in politica, precizand ca vrea sa infiinteze un nou partid, ''un start-up''.

''In septembrie voi lua o decizie legata de modul in care imi desfasor activitatea politica pentru ca mai am inca trei ani si jumatate de deputat si pentru ca parerea mea si a celor cu care vorbesc este ca pot sa am un cuvant de spus in politica si, in special, incercand sa-i aduca alaturi de mine pe cei care, ca si mine, au votat PSD, au votat ALDE - nu PNL ca nu cred ca o sa conving penelisti - si care acum sunt foarte dezamagiti. Sunt asemenea oameni si sunt foarte multi'', a declarat Victor Ponta.

Intrebat daca se gandeste sa porneasca o noua constructie politica, Ponta a raspuns afirmativ. ''Se porneste un start-up'', a precizat Victor Ponta.