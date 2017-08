Carmen Dan, despre pensionarea chestorului Cornel Ciocoiu: A fost demis de fostul premier Grindeanu, iar eu l-am readus pentru ca e un bun profesionist

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a explicat marti seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca pensionarea chestorului Cornel Ciocoiu a avut loc pe vremea premierului Sorin Grindeanu, care a dispus demiterea mai multor secretari de stat, iar revenirea acestuia in MAI a fost la solicitarea sa pentru ca era "un bun profesionist"."Situatia secretarului de stat ar trebui tratata separat pentru ca intra in categoria demnitarilor si este numit. (...) Fac precizarea si evoc contextul in care a fost in pozitia de secretar de stat si a revenit in aceasta functie. Eu l-am propus in aceasta functie pe un singur considerent, ca este un bun profesionist. L-am gasit in MAI, el lucrand in sectorul de ordine publica venind de la Politia Capitalei si cand eu mi-am preluat mandatul de ministru el era directorul general al directiei management operational. L-am cunoscut in minister, a fost alaturi de mine la inceputul mandatului meu. (...) Am vrut sa lucrez cu el in echipa pentru a duce la bun sfarsit un proiect comun. A fost numit secretar de stat in perioada premierului Grindeanu cand nu se mai dadea dus de la Palatul Victoria si, stiti, ca a luat o decizie prin care a demis mai multi secretari de stat. (...) A fost demis in acea perioada si secretarul de stat Cornel Ciocoiu, urmare acelei demisii, avand in vedere cadrul unui articol care a modificat statutul politistului si-a depus raportul de pensionare si a ales sa plece din sistem. Nu avea nimeni cum sa prevada ca lucrurile vor lua o alta intorsatura, ca eu voi prelua mai departe mandatul de ministru, dar odata creata aceasta conjunctura, avand in vedre ca incepusem sa implementam un proiect comun, i-am facut propunerea sa se intoarca in echipa", a declarat Dan, citata de Agerpres.