Nicusor Dan, la Digi24: Nu regret ca am demisionat fiindca n-am respectat promisiunea facuta in campanie/ Nu voi demisiona din Parlament/ Exclud inscrierea in alt partid

Nicusor Dan, fondatorul USR, este prezent in aceasta ora in studioul emisiunii ''In fata ta'' de pe Digi24 . Nicusor Dan sustine ca nu regreta ca a demisionat din USR deoarece nu s-a respectat promisiunea facuta oamenilor in campanie electorala ca fiecare membru al partidului poate avea propria opinie in privinta castoriei intre persoanele de acelasi sex.Nicusor Dan a refuzat sa spuna daca sustine sau nu casatoriile gay afirmand ca poate se va reintoarce in partid si va avea un rol de mediator.Deputatul spune ca nu crede ca USR se va rupe, ca nu va demisiona din Parlament si ca nu se va inscrie in unul din ''partidele vechi'' de pe scena politica.

Declaratii Nicusor Dan:

Am promis oamenilor in campania electorala ca partidul nu va avea o pozitie partizana fata de tabara pro sau anti casatorie intre persoanele de acelasi sex

Din acest motiv eu nu regret ca am demisionat

Problema a devenit atat de importanta incat s-a ajuns la un referendum intern

Stiu ca eu par conservatorul acum si ei progresistii, dar va rog sa va amintiti pozitia mea dupa anumite declaratii mai accentuat conservatoare ale lui Clotilde Armand.



Nicusor Dan a refuzat sa spuna daca sustine sau nu casatoriile gay afirmand ca poate se va reintoarce in partid si va avea un rol de mediator. ''Poate ma intorc intr-o zi in partid si voi avea rol de mediator si nu vreau sa ma pronunt acum''



Eu cred ca poti sa existi public fara sa-ti manifesti neaparat un punct de vedere in acest sens.

Indiferent de care va fi rezultatul referendumului din interiorul USR si de ce linie va urma eu nu voi demisiona si voi ramane in Parlament

Am multe de facut in Parlament, le-am promis oamenilor ca voi face niste lucruri...

Va spun insa ca sunt sanse mici ca USR sa se rupa

Exclud inscrierea in alt partid, intr-unul din partidele vechi.

Despre Ciolos: Venirea lui in USR ar fi adus avantaje, dar si dezavantaje. Am fi avut avantajul notorietatii sale, dar si dezavantajul de a nu mai fi considerat un partid nou ''construit de la firul ierbii'' si nu am mai fi fost perceputi ca un partid antisistem.