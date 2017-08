Tudose: Cumulul pensie-salariu ar putea fi stopat cel mai usor printr-o lege, cu exceptii pentru profesori si medici

Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, la Romania TV, ca nu poate fi stabilita o interdictie a cumulului dintre pensie si salariu, cu exceptia sectorului public, dar si aici ar trebui pastrate unele exceptii de la aceasta interdictie. Totodata, acesta a spus ca problema cumulului salariului cu pensia in sectorul public ar putea fi reglementata printr-o lege care sa prevada si exceptii de la stabilirea interdictiei cumulului, precum unele cadre didactice sau medici, potrivit News.ro.









"Este foarte dificil de facut, este vorba de dreptul la munca. Poate doar in sistemul de stat si cu exceptia celor care lucreaza in domeniul invatamantului si in sanatate. Acolo stim profesori sau profesori medici pe care incercam sa-i tinem cat mai mult, unii fiind chiar foarte buni. Sa-i scoatem la pensie la 62 de ani este o pierdere pentru toti", a declarat Mihai Tudose.





Cumulul in sectorul de stat ar putea fi reglementat prin lege. "Stiti cum se poate stopa cel mai simplu? Poti sa stopezi (cumulul - n.red.) printr-o lege care va avea exceptii: un medic, un profesor. Dar tine de conducatorul unitatii", a precizat premierul.





Intrebat daca respectivii conducatori de unitate vor intelege sa nu abuzeze de posibilitatea cumulului, Tudose a spus: "Eu cred ca au inteles. Incercam cu vorba buna".