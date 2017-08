Tudose, la Romania TV: Cred ca nu vor creste companiile pretul la combustibil; perioada de romantism in care faceau ce vroiau s-a inchis

Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara la Romania TV, ca majorarea accizelor la combustibili nu va duce la cresterea pretului benzinei si motorinei. Tudose a spus ca ar putea fi modificata Legea redeventelor adaugand ca nu este vorba de un santaj la adresa companiilor din sectorul energiei, potrivit news.ro.

Mihai Tudose a spus ca au loc discutii cu reprezentantii companiilor care vand benzina si motorina astfel incat consumatorii sa nu fie afectati si a precizat ca introducerea accizei era necesara pentru lucrarile majore de infrastructura.

''Nu-i va influenta negativ (pe romani - n. red.). Pot sa-i asigur. Plus ca avem discutii si daca ne intelegem, asta e, o facem. (...) Suntem pe primul loc la decese pe sosele si nu fiindca avem masini proaste sau sunt romanii soferi prosti, ci din cauza infrastructurii rutiere. Apare calul noaptea, caruta, groapa, soseaua foarte ingusta care face brusc la stanga, nu avem autostrazi. Avem tot ce ne trebuie pentru a mentine Romania cu stabilitate din punct de vedere al serviciilor sociale, dar nu stiu cat mai putem sa asteptam pana cand terminam cu acest gen de infrastructura. Si atunci trebuie sa alimentam bugetul mai repede'', a mai spus premierul.

Mihai Tudose a precizat ca in 2016 acciza a fost scoasa si nu a scazut pretul la benzina si motorina, iar ''companiile au demonstrat ca nu prea au avut nici profit''.

''Ia sa vedem, daca o punem la loc (acciza - n.r.) cresc? Eu cred ca nu vor creste. Totusi perioada aia de romantism cand faceau ce voiau pe aici s-a cam inchis'', a afirmat seful Guvernului



Intrebat daca exista posibilitatea ca Guvernul sa modifice legea privind redeventele, prim-ministrul a raspuns: ''Bineinteles. Nu inseamna santaj, inseamna ca in sfarsit nu mai avem alt tip de dialog cu ei, ci dialog oficial (...) Dorim un stat puternic si prietenos cu cei corecti. Si doar un stat puternic cu ceilalti''.

Ministerul Finantelor a redactat un proiect de ordonanta de Guvern prin care urmeaza sa fie modificat Codul Fiscal, principalele noutati fiind majorarea semnificativa a accizelor la carburanti de la 1 septembrie, ceea ce inseamna ca soferii vor plati mai mult pentru benzina si motorina, in timp ce patronii sau actionarii companiilor nu mai platesc deloc impozit pe dividende din 2018. Pretul benzinei din Romania este in prezent al doilea cel mai mic in randul celor 28 de state din Uniunea Europeana, dar va ajunge similar cu nivelul din Austria, iar cel al motorinei semnificativ mai mare decat in Austria sau Luxemburg, dupa majorarea accizelor de la 1 septembrie, arata calculele News.ro, pe baza preturilor medii din UE publicate de portlul energy.eu.

Proiectul de ordonanta prevede ca, de la 1 septembrie, acciza pentru benzina fara plumb va fi de 2.643,39 lei/tona, respectiv 2.035,40 lei/1.000 de litri, iar acciza pentru motorina va fi de 2.245,11 lei/tona, respectiv 1.897,08 lei/1.000 de litri.