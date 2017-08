In loc de pamflet: Mihai Tudose, perioada romantismului si luptele de la Marasesti

Premieurl Mihai Tudose a fost prezent miercuri seara, pe sticla, la Romania Tv si la Antena 3, folosind aceeasi sintagma cand a fost vorba de firmele care ar indrazni sa mareasca pretul produselor sau serviciilor fiindca guvernul scumpeste carburantii, dar si pentru bancile care isi externalizeaza profitul:. Noi credem ca premierul nu s-a lansat intr-o dezbatere literara ci a ridicat amenintator degetul spunand ca s-a terminat cu furtul in Romania :)''Ia sa vedem, daca o punem la loc (acciza la carburanti - n.r.) cresc? Eu cred ca nu vor creste. Totusicand faceau ce voiau pe aici s-a cam inchis'': ''Perioada romantica a trecut. Nimeni nu poate sa inteleaga ca o institutie bancara, poate sa inregistreze pierderi in ani consecutivi. Pe usa lor scrie Banca, nu Crucea Rosie.''Am mai apreciat un moment al premierului atunci cand l-a bagat total in ceata pe Gadea vorbind despre. Tudose l-a lamurit pe Gadea ca e vorba de evaziunea fiscala.De remarcat a fost si paralela facuta intre. Aici, Gadea nu a mai insistat, iar premierul nu ne-a mai dat lamuriri suplimentare.