Ministrul Justitiei, despre retinerea lui Puiu Popoviciu: Apreciez ca s-a predat; cand te predai nu contesti masura

Intrebat cum apreciaza ca omul de afaceri s-a predat, Tudorel Toader a raspuns: "E o chestiune personala. Nu pot sa fac astfel de aprecieri, dar pentru bunul mers al justitiei, apreciez ca fapt bun. (...) Atunci cand te predai nu mai contesti masura. In cazul Ghita a fost invers. A fost identificat, retinut, dupa care a contestat".Ministrul a mentionat ca in momentul in care autoritatile romane vor avea toata documentatia, vo fi demarate procedurile legale pentru aducerea in tara a lui Popoviciu.Conform lui Toader, adunarea documentelor si trimiterea acestora la Londra dureaza foarte putin din punctul de vedere al MJ."Dar acest termen incepe sa curga din momentul in care vom avea intreaga documentatie, lucru care nu depinde de noi", a tinut sa sublinieze el. Puiu Popoviciu, condamnat definitiv in urma cu aproape doua saptamani la sapte ani de inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa" si retinut luni la Londra , s-a prezentat impreuna cu un avocat la Politia londoneza, care l-a citat la adresa furnizata de catre politistii romani, dupa ce acestia il localizasera pe omul de afaceri.