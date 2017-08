Lapte si miere la Antena 3 cu ministrii PSD/ Olguta Vasilescu: Sunt mai multi bani in buzunarul romanilor/ Ministrul Fifor anunta "proiecte spectaculoase de infrastructura"

Proiecte SEAP si promisiuni Foto: captura Antena 3

Ministrii PSD Lia Olguta Vasilescu si Mihai Fifor au fost invitati in platoul emisiunii "Editie speciala" de pe Antena 3 . Pe burtiera sta scris: "Vesti spectaculoase de la Guvern pentru tot romanul". Intrebarile sunt de genul "nu-i asa ca..", iar aprecierile moderatorului curg constant insotite pe alocuri de reactii de uimire. "Sunt mai multi bani in buzunarul romanilor. Am facut si majorari salariale si de pensii", anunta ministrul Muncii."Aceasta crestere economica este datorata mai mult consumului, e adevarat ca si consumul a crescut, dar nu e mai putin adevarat ca si productia industriala a crescut la 11.5%. De aftfel, cresteri spectaculoase la locuri de munca. Sunt mai multi bani in buzunarul romanilor. Am facut si majorari salariale si de pensii. Stimulente de reisertie, pentru tinerele mame ca sa nu stea doi ani de zile in concediu de materna si seintorc la munca si atunci statul le da un bonus. 55.000 de mame s-au intors la munca. Salariul minim pe economie a crescut cu 16%. Un milion de romani care au salariu minim 1.450 de lei. Fonduri de bursa pentru studenti. Aceste burse se dau si pe perioda vacantei. Beneficiari 46.414 de studenti. Cresterea medie a salariilor din sectorul bugetar, +10.5%. Cultura +50%, Administratie +20%, Armata + 15%", anunta triumfator ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu.