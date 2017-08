Melescanu: Am facut o oferta pentru relocarea in Romania a 1.942 de refugiati

"Recent, am facut o oferta pentru 1.942 de refugiati din Grecia si din Italia pe care ii putem reloca in Romania. Mai avem deja pe teritoriul nostru cam 700 de asemenea refugiati", a spus Melescanu intr-un interviu acordat Realitatea TV, difuzat vineri.El a subliniat ca Romania "participa masiv la operatiunile din Marea Neagra pentru oprirea fluxului de refugiati si salvarea celor care se incumeta la asemenea actiuni"."Evident ca problema migratiei si cea a refugiatilor sunt doua categorii distincte. Primii sunt refugiati din motive politice, din cauze de razboi, dar exista si o migratie cu caracter economic, mai ales din tarile cu regimuri esuate, cu conditii de viata foarte grele. Romania si-a exprimat solidaritatea, desi am mers pe ideea ca nu este normal sa avem cote fixe. In acelasi timp, ne-am manifestat disponibilitatea de a primi un anumit numar de refugiati", a adaugat ministrul.Melescanu a mai aratat ca Romania are in lucru o initiativa privind trimiterea a 50 de jandarmi si politisti pentru pregatirea fortelor de securitate irakiene in lupta impotriva Daesh."Romania si-a asumat obligatia de a contribui cu 800.000 de euro la coalitia luptei impotriva statului islamic si ajutorarea victimelor populatiei civile din aceste zone. Pe langa aceasta contributie, care se va intinde pe o perioada de patru ani, cate 200.000 pe an, mai avem si o contributie de 340.000 de euro, care este destinata in primul rand celor din Siria, oamenilor care sufera. Este, mai ales, un ajutor umanitar si, de asemenea, vom avea o contributie, nu am stabilit-o inca, la Fondul Uniunii Europene pentru ajutorarea refugiatilor din Siria care se afla in Turcia la ora actuala", a explicat ministrul de Externe.