O noua culme a jurnalismului la Antena 3: I-au filmat telefonul lui Hildegard Brandl iar Gadea i-a citit din conversatii pe post/ Brandl a prezentat o poza a lui Tariceanu cu Soros

Antena 3 i-a "dedicat" lui George Soros o noua emisiune. Printre invitati, liberala Hildegard Brandl (ce-o fi fost in capul ei?!). Momentele jenante au continuat pe tot parcursul emisiunii cu jignirile primitive ale lui Codrin Stefanescu, secondat bine de Ciuvica, cu agresiunea Oanei Stancu sau cu ironiile si atacurile "moderatorului" Gadea.Culmea profesionalismului a fost atinsa atunci cand Mihai Gadea a avertizat-o pe Brandl ca platoul este filmat din mai multe unghiuri asa ca stiu si ce conversatii avea in acel moment pe propriul telefon. Mai mult, Gadea a dat citire la cateva mesaje private si a intrebat-o pe senatoarea liberala daca vorbeste ea in emisiune sau ii da altcineva ordine. "Incredibil ce nenerociti sunt astia", a citat Gadea, iar Hildegard a replicat ca asta i-au scris oamenii care urmaresc emisiunea.Brandl a mai produs stupoare in studio si secunde de tacere atunci cand a aratat o poza facuta de Calin Popescu Tariceanu cu magnatul american.Gadea tocmai prezenta triumfator ca evenimentul de la Parlamentul European dedicat luptei anticoruptie din Romania si Ucraina, unde a fost invitata si Codruta Kovesi, evenimentul a fost organizat de Rebecca Harms, un europarlamentar din Germania, care apare pe o lista de politicieni care il considera ca aliat pe Soros.