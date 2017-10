Ministrul Finantelor: Impozitul zero pentru salariile sub 2.000 de lei nu va fi implementat / Taxa de solidaritate de 2%

Indiscutabil ca sunt bani de salarii, sunt bani de pensii si pentru toate proiectele

S-au aruncat tot felul de stiri false pentru a crea confuzie, cineva o face intentionat si arunca in piata astfel de neadevaruri

Ce masuri vor fi luate: scade impozitul pe venit de la 16% la 10%. Aceasta masura va intra in vigoare de la 1 ianurie 2018 pentru absolut toate veniturile, toate categoriile de venituri prevazute de Codul Fiscal

Masura se realizeaza cumulativ cu reducerea contributiilor si cu transferul contributiilor de la angajator la angajat

Ramane in continuare obligativitatea ca angajatorul sa declare la stat suma reprezentand contributiile angajatului, angajatul nu are nicio obligatie in plus

De asemenea, se reduc contributiile sociale de la 39% la 35%

(Intrebat despre masura promisa de impozit zero petru salariile sub 2.000 de lei) Aceasta masura nu va fi implementata in aceasta perioada si pana la sfarsitul anului



Alta masura: vom mai avea o taxa, pe care o vom numi taxa de solidaritate sau asa, nu ne-am decis inca, de 2%, care va reveni angajatorului

(Intrebat daca sunt pregatite firmele pentru transferul contributiilor) Da, eu nu cred ca este vreo problema din acest punct de vedere, termenul se stia de mult timp, masura era prevazuta in programul de guvernare

Am avut crestere economica de 6,1%. PIB-ul Romaniei a crescut cu aproape 22 de miliarde, a ajuns la 837 de miliarde

Punctul de pensie va creste de la 1 ianuarie 2018



