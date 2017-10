Ministrul Lucian Romascanu: E important sa transmitem un mesaj fratesc si pentru maghiari pentru sarbatorirea Centenarului

"Cred ca e important sa transmitem un mesaj fratesc catre minoritati, si in special pentru minoritatea maghiara, pentru a sarbatori impreuna cu noi, statul, tara in care traiesc. E foarte important ca reprezentantii minoritatii maghiare sa lupte in continuare pentru binele minoritatii lor din Romania, oricum ar fi acest bine, sa lupte pentru infrastructura de acolo, pentru dezvoltarea economica locala de acolo. Poate nu intotdeauna demersurile de tip excesiv sunt cele mai bune. Pot fi demersuri la nivel parlamentar, politic, pe care UDMR le poate face pentru cresterea calitatii vietii minoritatii maghiare, acolo unde ea traieste", a declarat ministrul Culturii, potrivit Agerpres.Romascanu a spus ca, pentru Centenarul Marii Uniri, si-ar dori de la politicieni sa nu recurga la excese si sa dea dovada de solidaritate, fiindca se sarbatoreste crearea statului.In privinta reactiei liderului UDMR, Kelemen Hunor, referitoare la modul in care se va pozitiona fata de Centenarul Unirii, Lucian Romascanu considera ca acesta 'si-a mai scazut tonul declaratiilor'.'Inteleg ca si-a mai scazut tonul declaratiilor domnul Kelemen Hunor, dupa aceasta prima declaratie legata de Centenarul nostru. Intelege si dumnealui ca a fost ministrul Culturii intr-o tara care s-a format la 1918, care i-a dat acest important portofoliu spre gestiune. (...) In 1918 s-a schimbat intreaga paradigma si harta Europei nu a mai fost aceeasi. Si atunci s-au construit mai multe state. S-a construit Cehoslovacia, s-a construit Iugoslavia, s-a construit Romania Mare. Singura care a rezistat, dovedind ca a fost creata pe premisele cele mai corecte, adunand in aceleasi granite oamenii aceleiasi natiuni, a fost Romania. Nu stiu si nu vorbesc mult despre Cehoslovacia si Iugoslavia, a fost decizia lor, dar noi suntem in constructia de atunci, afectata un pic de restul evenimentelor istorice, dar in mare suntem asa cum ne-am format atunci, deci intr-o constructie corecta. Si suntem in aceasta tara alaturi, si alaturi de unguri, si de nemti, si de evrei, si de romi si toate aceste natiuni au salutat declaratia de la Alba Iulia si Unirea Transilvaniei cu Romania', a afirmat ministrul.Romascanu a subliniat ca Romania se tine de ceea ce s-a promis in momentul Unirii, ca minoritatea maghiara are un tratament extrem de corect, este prezenta in Parlament ca si restul minoritatilor, exista invatamant, se foloseste limba materna in administratia publica.'Cred ca suntem in regula si ne tinem de ceea ce au promis inaintasii nostri in 1918', a mai spus ministrul Culturii.