Lia Olguta Vasilescu, despre legea pensiilor: Este un pic amanata. Acum se fac toate calculele necesare. Nu mi s-a cerut demisia

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat la Romania TV ca legea pensiilor este un pic amanata, iar acum se fac toate calculele necesare de catre specialistii din ministere.Legea este un pic amanata, in sensul ca acum se fac toate calculele necesare, dar asta nu insemna ca anul viitor nu vor fi cresteri de pensii pentru romani. Noi, la ora actuala, suntem in lucru cu elaborarea unei ordonante de urgenta, care chiar astazi a iesit din minister si este in avizare la Finante. Saptamana viitoare urmeaza sa primeasca si avizul Consiliului Economic Social si sa intre in sedinta de Guvern. Aceasta OUG se refera la majorarea punctului de pensie pentru anul viitor la 1100 lei si, de asemenea, la cresterea pensiei sociale minime la 640 lei, cum scrie in programul de guvernare", a declarat Lia Olguta Vasilescu la Romania TV. "Nu pot sa va dau un termen in privinta calculelor, ca maine sau o luna, nu depinde numai de noi, Ministrul Muncii si-a terminat treaba, finantistii calculeaza la milimetru. Cei din coalitie si-au luat o marja de siguranta pentru ca sunt presiuni pe Finante si pe noi, si-au luat acesta marja, va fi mai repede de anul viitor, dar asta nu insemana ca nu se vor face majorarile de pensii".