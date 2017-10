LIVETEXT Dragnea, Tudose si Daea vorbesc la Antena 3 despre programul de guvernare, salarii si pensii mai mari si "productii istorice" in agricultura. / Tudose: Nu sunt certat cu Dragnea

Liviu Dragnea: "O sa urmarim programul de guvernare, incet-incet o sa il punem in practica. Lumea o sa vada ca salariile cresc si poate, incet-incet, o sa inteleaga ca importanta e realitatea, nu perceptiile."Tudose a vorbit si despre "investitii foarte mari de la companii americane, germane, imense".Radu Tudor, mesaj pentru Mihai Tudose: "Am vazut ca aveti un act de guvernare destul de ferm si de coerent."Petre Daea despre anul agricol: "Un an exceptional, fara precedent, un an istoric. (...) Am realizat cea mai mare productie de grau din istorie. La fel si la oraz, secara, rapita, floarea soarelui.Petre Daea: "De-asta sunt ministrul Agriculturii, ca sa duc la indeplinire programul de guvernare. Un program foarte bun, asezat, cu termene de indeplinire."Daea, intrebat cate fonduri europene a atras anul acesta la agricultura: "100%, tot ce se putea atrage".Dragnea: "O sa avem o discutie serioasa pe legea pensiilor, dupa care vom aproba in Parlament. Vom incepe sa vorbim dupa ce avem un concept clar. Se recalculeaza peste 5 milioane de pensii, in asa fel incat niciun pensionar sa nu fie nedreptatit."Dragnea: "Salariul minim inainte de transferul contributiilor este 1.550. Dupa transferul contributiilor va fi 1.900."Dragnea: "Salariul net creste dupa trecerea contributiilor."