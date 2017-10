Antena 3 continua turul de forta de "spalare" a unui guvern aflat in cadere libera: Lia Olguta Vasilescu: Nu se schimba vasta de pensionare/ Lectie de manipulare privind neimpozitarea salariilor sub 2.000 de lei "E dezinformare. Am eliminat asa cum am promis CAS-ul pentru pensiile sub 2.000 de lei"

Cresterea salariului minim pe economie

Cresterea punctului de pensie de la 871,7 lei la 1000 lei. Anul viitor va creste la 1100 de lei

Cresterea pensiei minime garantate de la 400 de lei la 520 de lei. De la 1 iulie aceasta va fi de 620 de lei

Eliminarea CAS pentru pensiile de sub 2000 de lei

Antena 3 continua turul de forta de "spalare" a unui guvern aflat in cadere libera. Dupa Liviu Dragnea, premierul Tudose si ministrul Justitiei Tudorel Toader a urmat ministrul Muncii Lia Olguta VasilescuVasilescu spune ca varsta de pensionare nu se va mari, chiar daca au fost cerinte din partea Bruxelului in acest sens.Ministrul prezinta realizarile guvernului, acuza de dezinformare atunci cand li se reproseaza ca nu au respectat programul de guvernare, dar evita cat poate de repede sa vorbeasca despre promisiunea anularii impozitelor pentru salariile sub 2000 de lei generand intentionat o confuzie cu promisiunea eliminarii CAS-ului pentru pensiile sub 2000 de lei.Mihai Gadea o urmareste fara sa o intrerupa si aproba admirativ fiecare "realizare" anuntata de ministru. Titlu pe burtiera: Olguta Vasilescu anunta cu cat cresc salariile din 2018". Asta din partea unor "jurnalisti" care atacau in permanenta ziare si televiziuni care nu sunt "critice la adresa puterii".Realizarile enuntate: