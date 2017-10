Dragnea vrea ca inspectorii ANAF sa nu mai poata da sanctiuni decat daca au probe ca administratorii au gresit cu buna-stiinta

Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, propune modificarea cadrului legal in care inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si cei ai Directiei Generale Antifrauda isi desfasoara activitatea.El a declarat, joi seara, in cadrul unei emisiuni la Romania TV, ca, in baza noilor prevederi legale, inspectorii fiscali si inspectorii antifrauda nu vor putea aplica sanctiuni decat daca vor face dovada clara ca persoanele fizice sau juridice controlate au avut intentia clara de a incalca legea, potrivit Agerpres."Se introduce o prevedere foarte simpla, care este peste tot in lume si care pleaca de la prezumtia de nevinovatie. Pleaca, de asemenea, nu de la suspiciuni rezonabile, ci de la probe indubitabile. (...) Se poate lua o masura in conditiile in care inspectorul, dupa administrarea probelor, poate demonstra, dincolo de orice dubiu, ca agentul economic stia sau ar fi putut sa stie. Este un pas important si care ar trebui extins in toate domeniile", a afirmat Dragnea.