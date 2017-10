Ponta, la Realitatea TV: Dragnea conduce in stil sud-american: o functie pentru sotie, copil, amanta... asa ii cumpara pe toti/ Ministrii imi spun ca si secretarele lor sunt alese de Dragnea

Fostul premier Victor Ponta a declarat joi seara la Realitatea TV ca Liviu Dragnea si-a asigurat controlul total al partidului si chiar al Opozitiei prin oferirea de functii si avantaje. "A extins la nivelul tarii stilul sau de la judet: o functie pentru sotie, una pentru copil, amanta.. si asa i-a cumparat. Daca e vreunul mai nebun si refuza il da afara. Ministrii PSD mi-au spus ca nu au voie sa-si aleaga nici secretarele, ca tot Dragnea le alege. Nu-l lasa deloc pe Tudose sea guverneze. Conduce in stil sud-american", a declarat Ponta.Acesta explica astfel si "slaba prestatie a Opozitiei": "Nu exista Opozitie. Cand a fost nenorocirea cu TVA split, opozitia a fost facuta in Parlament tot de un pesedist, de catre Eugen Teodorovici. In cealalta Camera m-am opus doar eu cu Daniel Constantin. Bine ca au renuntat la nenorocirea asta si sper sa o faca pana al urma fiindca OG este inca in vigoare", a completat Ponta.

"Te uiti prostit la televizor! In fiecare zi, ei spun altceva! Este un haos generalizat! Este un dezmat fiscal- bugetar. Numai om de afaceri sa nu fii, ca te tot gandesti, "Domle, ce mai schimba astia", a spus Victor Ponta, la Realitatea TV. Regulile care tin de reglementarile fiscal bugetare ce trebuie anuntate cu cel putin 6 luni inainte de implementare, dar actualul Guvern nu tine cont de ele, sustine acesta.



Ponta a reluat in emisiune afirmatia ca Liviu Dragnea a participat la mai multe intalniri formale si informale cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu fostul director adjunct al SRI, Florian Coldea, spunand despre presedintele PSD ca a fost "cel mai apropiat om de sistem". "A participat la peste 20 de astfel de sedinte informale", a declarat fostl sef al PSD.