Raed Arafat, la Digi 24: In cazul unei tragedii similare celei de la Colectiv nicio tara nu poate sa se descurce singura

Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat luni seara la Digi 24 ca in cazul unei tragedii precum cea care a avut loc in urma cu doi ani in clubul "Colectiv" nicio tara nu se poate descurca singura si trebuie sa apeleze la ajutorul altor state pentru a duce pacientii, potrivit Agerpres."Daca ai o tragedie similara cu cea de la Colectiv, eu va garantez ca nicio tara nu poate sa se descurce singura si trebuie in continuare sa apelezi la restul tarilor. (...) Problema infectiilor nosocomiale este o problema care nu este rezervata Romaniei. Fiecare tara are, din pacate, monstrii ei ca infectii nosocomiale. (...) Infectia se intampla din primele minute la bolnav", a afirmat Arafat la Digi 24.El a spus ca in urma tragediei "s-au invatat niste lucruri iar conexiunile" sunt mult mai bune.Potrivit secretarului de stat, schimbarea la doi ani de la Colectiv in ceea ce priveste sectiile de arsi este "putina"."In privinta arsilor, din pacate, schimbarea este putina. Da, s-a renovat Sectia de terapie intensiva de la Spitalul de Arsi, s-a profilat un numar de paturi, sa zicem, la Spitalul Bagdasar Arseni, care deja primeste bolnavi arsi si devine din ce in ce mai profilat, avand sectie mai profilata pentru arsi. Sunt discutii, dar la nivel de discutii de constructie de sectie de arsi langa spitalele de urgenta", a afirmat demnitarul.Arafat a mentionat ca unele cluburi au fost inchise iar cei care nu detin autorizatii pot lua amenzi cuprinse intre 30.000 si 100.000 de lei."Sa nu uitam ca unele cluburi au fost chiar autoinchise inainte sa ajunga pompierii la ele. Acum, nimeni nu poate sa garanteze ca nu este cineva care functioneaza ilegal undeva de care inca nu s-a aflat. Acest lucru este posibil intr-un oras de trei milioane, cu Ilfov cu tot. (...) Cei care nu detin autorizatii pot sa obtina acum amenzi de la 30.000 la 100.000 de lei", a mai declarat Raed Arafat.