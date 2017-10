Firea, la Antena 3, despre subventia la energie: Daca se va merge pe calendarul stabilit cu UE, situatia va crea cazuri sociale grave si chiar "drame"/ Sunt convinsa ca Guvernul va face demersuri pentru prorogarea termenului de renuntare la subventie

Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni seara, la Antena 3, ca Guvernul va face demersuri pentru prorogarea termenului privind renuntarea la subventia pentru energia termica, stabilit pentru aprilie 2018., potrivit Agerpres."S-au facut deja cateva majorari (privind pretul gazelor - n.r.), din punctul de vedere al Bucurestiului, aceasta majorare a fost acoperita de subventie, deci, nu va fi simtita de bucuresteni si in marile orase la fel s-a intamplat. In ce priveste eliminarea acestei subventii, care intr-adevar ar determina ca multe familii din tara sa nu mai poata sa mai fie in posibilitatea de a-si plati practic intretinerea, sunt convinsa ca Guvernul va face demersuri in perioada urmatoare pentru prorogarea termenului. Eu am vorbit chiar astazi la pranz cu Toma Petcu, ministrul Energiei, care mi-a spus, de asemenea, ca va discuta cu ministrul Dezvoltarii, cu viceprim-ministrul Paul Stanescu, de asemenea, cu domnul prim-ministru pentru a trimite deja o scrisoare in care sa informeze asupra faptului ca Romania nu e pregatita in acest moment sa elimine total subventia pentru energie termica atat in ceea ce priveste subventia acordata de autoritatile locale, cat si subventia acordata de Guvern, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si sa se amane, practic, sa se proroge acest calendar", a afirmat Firea, la Antena 3.Ea a mentionat ca au mai fost astfel de situatii. "Nu ar fi o premiera, este posibil, mai ales pana la acel moment, sa-i spunem T zero 2021, cand se va elimina si bonusul de cogenerare si atunci ar avea o logica. In toata aceasta perioada, atat autoritatile locale, cat si Guvernul pot face investitii masive in acest domeniu, asa cum se va intampla si in Capitala, subventia la un moment dat fiind eliminata natural, pentru ca atunci cand investitia merge direct catre aceste retele, conducte de termoficare, se elimina pierderile de catre retea si atunci factura automat la intretinere e mai mica si subventia atunci poate fi eliminata treptat, dar nu brusc", a spus edilul.Firea crede ca Executivul trebuie sa solicite o prorogare a termenului. "Din punctul meu de vedere si din discutiile pe care le-am avut si cu alti primari, cred ca Executivul trebuie sa solicite o prorogare a acestui termen, aprilie 2018, pana sa spunem in 2021, cand se va elimina practic si bonusul de cogenerare, cred ca acel moment va fi suficient si acest timp e destul de generos pentru ca Romania sa poata sa fie pregatita astfel incat sa nu mai fie o problema sociala atat de importanta renuntarea la subventie", a declarat Firea.Ea e de parere ca, in prezent, daca se merge pe calendarul stabilit cu UE si Guvernul si autoritatile locale nu vor mai avea posibilitatea sa subventioneze energia termica in tara, situatia va crea cazuri sociale grave iar in anumite localitati, chiar "drame"."Daca e sa luam cazul Bucurestiului, in ipoteza in care, dar eu nu o vad valabila, pentru ca vom subventiona in continuare gigacaloria, in ipoteza in care cineva ar interzice aceasta subventie, spunand ca trebuie sa beneficieze de ea doar aceste grupuri vulnerabile - pensionari, someri si familii cu foarte multi copii si un singur salariu - nu cred ca ar fi corect. (...) Nu poti sa consideri un om bogat un cetatean care are o familie care, din motive financiare, locuieste in continuare la bloc", a sustinut edilul.Conform primarului general, cei mai multi cetateni din Bucuresti care au avut venituri mai mari s-au mutat in special in judetul Ilfov si in cartierele noi."Nu poti sa spui ca (...) in blocurile asa-numite generic construite de regimul comunist inainte de '89 locuiesc bogati si pentru care Primaria nu mai trebuie sa acorde nicio subventie. Nu sunt deloc de acord cu aceasta interpretare a intelesului legislatiei europene, in sensul sa elimini foarte multe familii de bugetari si nu numai care locuiesc in bloc in Capitala", a subliniat Fierea