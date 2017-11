Cosmin Savu prezinta o ancheta document despre contrabanda si evaziunea cu produse petroliere - "Bani murdari din petrol", duminica la Pro Tv

Organizatii de tip mafiot, ofiteri din serviciile secrete, sefi de vama sau directii fiscale stau la baza acestor retele care au prejudiciat statul roman. Ancheta dezvaluie increngaturile din spatele comertului ilicit de carburanti, iar "drumul petrolului" trece prin Bihor, judet preferat de traficantii de combustibil, Sibiu- un judet in care lanturile de distributie se inchid si, bineinteles, Prahova, locul in care s-au regasit mare parte dintre resursele de hidrocarburi ale Romaniei, dar si uzinele de rafinare si de unde personaje celebre precum Sebastian Ghita au dat de gustul titeiului."Este dureros sa vezi ca si acum, dupa 28 de ani, statul nu este in stare sa reactioneze in mod coerent in fata evaziunii fiscale, ba mai mult, reprezentantii acestuia sunt complici sau autori. Grupurile infractionale organizate ajung pana in varful institutiilor care, in loc sa ne protejeze, ne prejudiciaza. Este revoltator sa vezi cum s-au dezvoltat retelele de traficanti", spune Cosmin Savu despre reportajul document.