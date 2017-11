Medicul Razvan Constantinescu despre protestatari, la Europa FM: "Sunt idioti si boi, dar i-as trata!"

La Colegiul Medicilor din Romania au ajuns doua reclamatii pe numele lui Razvan Constantinescu, membru ALDE si fost director al Institutului de Gastroentereologie si Hepatologie Iasi. In urma cu cateva zile, domnul doctor facea urmatoarea postare pe Facebook : "Anunt de pe-acum ca blochez din prima secunda orice idiot care anunta pe Facebook ca merge sau ca a fost in Piata Victoriei! Cand vi s-au inchis spitalele, ati stat ca niste sobolani, ca nu v-a convocat Securitatea, boilor! Sa va faca Tudor Chirila si cu Rares Bogdan endoscopie, clar?!" Intr-un i nterviu pentru Europa FM , medicul a tinut sa precizeze ca isi mentine afirmatia potrivit careia cei care ai protestat fata de legile justitiei sunt "idioti si boi", dar ca nu ar ezita sa ii trateze, dat fiind ca in spitalul in care lucreaza consulta inclusiv criminali si violatori.- Nu spun ca refuz sa tratez un bolnav. Ci spun: sa va faca ala endoscopie, pentru ca noi nu mai avem cu ce!- Spuneti ca in niciun caz nu ati refuza tratarea unui protestatar?- Nu exista asa ceva! Pai, eu tratez criminali si violatori, care sunt adusi cu catuse din penitenciar si eu trebuie sa ii vad. Ii tratez la fel si asa e si normal.- In prima parte (n.r. a declaratiei) spuneti ca niste oameni nu au iesit in strada in momentul in care s-au inchis niste spitale. Corect?