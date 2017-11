Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu: Acest transfer de contributii l-am facut pentru a colecta mai multi bani la buget, la pensii si sanatate, dar salariile romanilor cresc prin alte instrumente decat codul fiscal

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a spus intr-un interviu inregistrat si difuzat joi la Antena 3 ca transferul contributiilor de la angajator la angajat a fost facut pentru a proteja angajatul si statul, pentru ca 30% din companii nu platesc contributiile la sanatate si pensie, iar in paralel vor veni cu o lege care sa reintroduca infractiunea de stopaj la sursa. Aceasta a mai spus ca salariile romanilor cresc prin alte instrumente decat modificarea Codul Fiscal, dar vor creste si salariile prin modificarea adoptata miercuri.

Cele mai importante declaratii

Da, acesta este motivul principal, dar sunt si alte motive. Noi spunem ca 30 % din companii nu platesc partea lor de contributii pentru angajati. In multe de cazuri pentru ei nu se vireaza contributiile, astea inseamna ca vor avea probleme la pensii, iar statul va trebui sa acopere deficit, vor fi probleme si daca se imbolnavesc





Dupa 2015, cand CCR a decis ca stopajul la sursa nu mai este infractiune, patronii care puteau raspunde penal nu au mai avut nicio teama





Stiau ca vor plati numai penalitati.





Aceasta a fost solutia cea mai buna, am discutat-o inclusiv la Bruxelles, cu comisarul pentru munca.





Dupa ce am explicat-o a spus “da, se pare ca nu aveti alta solutie".





Vor plati, este posibil ca aceste firme sa spuna cum nu plateam inainte nu platim nici acum si sa afecteze angajatii. Nu se mai poate, pentru ca in paralel cu codul fiscal vom veni cu aceasta lege de combatere a infractiunii de stopaj la sursa, care se va pedepsi cu inchisoarea.









Acum aceasta poate pedepsita cu inchisoarea, iar angajatul poate verifica daca i se platesc.





Ce este strict in sarcina angajatorului gen un fond de garantare a salariilor sau plata pentru somaj, toate acestea vor fi in taxa dde 2,25 la suta, care exista si inainte, iar in sarcina angajatului raman CAS si CASS. Daca stai sa analizezei, gasesti o mie de motive s anu faci chestia asta, dar a fost cea mai buna solutie ca sa protejam angajatul si statul.





Salariile romanilor cresc prin alte instrumente decat codul fiscal.





Acest transfer de contributii l-am facut pentru a colecta mai multi bani la buget, la pensii si sanatate, dar toate legile sunt corelate intre ele.





Am facut deja greseala sa nu aparem cu legea salarizarii odata cu codul fiscal, din cauza aceasta a cazut tot guvernul, pentru ca nu a fost bine coordonat.





Nu puteam scoate legea pensiilor fara sa avem codul fiscal adoptat.





Vor creste inclusiv pensiile dupa aceasta modificare a Codului fiscal.





Era in pericol legea salarizarii fara codul adoptat ieri





Daca lasam sa se perpetueze ca 2 milioane de angajati care nu au contributiile platite, nu vom mai ajunge sa luam pensia.





Anul viitor vom avea un deficit de 4 miliarde la pensii si urmeaza sa fie eliminate ulterior.









Cred ca este foarte multa manipulare, interese ale unor lideri de sindicat, pot proba.





Domnul Hossu nu avea o problema cu legea salarizarii, doar cu tichetele de masa. Pana acum se dadeau tichete de masa in sanatate. Daca vrem sa asiguram masa pentru bugetari, sa o facem pentru toti, mai putin primarii, si sa dam un salariu minim pe economie in bani.





Domnia sa are o firma de tichete de masa.









De la 1 iulie, punctul de pensie va creste 1100 de lei.





Daca un angajator vrea sa scada salariile acum, poate sa o faca, la fel si anul viitor, dar nu are nicio legatura cu transferul contributiilor.

Noi nu mai avem o problema cu somajul, in vest este 0% somajul.Daca cineva vrea sa se muta intr-o alta zona, in interiorul tarii, pe o raza de 50 de kilometri, acesta primeste bani de la minister.