Fostul principe Nicolae, interviu la Antena 3: Mi-a fost greu sa faca asta in presa, dar imi doresc sa imi vad bunicul/ Am o relatie rece cu toata casa regala/ La ultima intalnire am vorbit despre automobile si avioane

A fost a saptea oara cand am venit si am incercat in ultimii doi ani si da, nu am avut ce sa fac in afara de a incerca.



Am incercat cu scrisori, am incercat la telefon, fata in fata, am venit aici, am stat patru ore in fata la un moment dat. Am vrut sa il vad pe bunicul meu, am intrebat, totul a fost un raspuns negativ

Simt ca am pierdut ceva din sufletul meu cumva. Am ceva gol aici. Da￯ am plans foarte mult de cand am venit

Am stat de vorba cu mai multi oameni in Elvetia si care mi-au spus niste lucruri care nu fac sens", declara Nicolae care incearca sa explice de ce nu este lasatsa isi vada bunicul. Explicatiile curg insa greu, frazele se termina la jumatate...

De ce nu mi se explica de ce nu pot sa imi vad bunicul? De ce nu mi se da nicio explicatie? De ce considera mama mea ca am gresit fiindca am incercat sa-l vad?

Mi s-a zis ca are doua tipuri de cancer

Am vorbit cu mama mea chiar luni. Nu am anuntat-o ca voi face a saptea incercare de a o vedea. De ce sa o fi facut? Sunt un om liber.

Momentan locuiesc mai mult in Anglia cu logodnica mea, dar ma impart intre Romania si Anglia.

Politia a venit, erau chemati de cineva si au vrut sa stie mai mult despre tot ce s-a intamplat si am colaborat cu ei. Nu vreau probleme.

Nu voi mai ramane in Elvetia in aceste conditii ca sa incerc un contact direct cu bunicul.



Nicolae a povestit ca la ultima intalnire pe care a avut-o cu regele Mihai au vorbit despre automobile si avioane, pasiuni impartasite de ambii. Explicatiile fostului principe curg insa greu, frazele se termina la jumatate...Fostul principe Nicolae a publicat joi un comunicat de presa, in replica la declaratiile mamei sale, Principesa Elena , in care afirma ca a mers la resedinta din Elvetia a Regelui Mihai ca sa isi vada bunicul si sa isi ia ramas bun, declarandu-se "indurerat" de incrancenarea membrilor Casei Regale, inclusiv a mamei sale.Nicolae Medforth-Mills sustine ca nu crede ca Regele Mihai este cel care a decis sa nu is vada nepotul.