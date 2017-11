Liviu Dragnea: Pentru Tel Drum au fost multe dosare, s-au deschis, s-au inchis / Daca era ceva, gaseau

"Eu resping categoric orice acuzatie din acest dosar", a spus Dragnea, la Romania TV.Acesta a sustinut ca totul a inceput in 2004, cand "cei de la PD, atunci, sau alianta DA au inceput sa scoata pe piata aceasta poveste cu Tel Drum" pe care ulterior au "rostogolit-o" si au inceput "sa faca cercetari, sa cheme oameni, sa audieze"."Au fost multe dosare, s-au deschis, s-au inchis. Daca era ceva le gaseau", a apreciat seful PSD, pe numele caruia DNA a deschis luni un nou dosar, legat de fraudare de fonduri europene in care este implicata si societatea Tel Drum.Dragnea a sustinut insa ca "in Romania e posibil orice, pana la urma, din pacate" si ca "oameni au stat degeaba in puscarie", pentru ca ulterior sa castige procese la CEDO. "Le-a dat cineva anii inapoi?", s-a intrebat el.In opinia sa, presedintele Klaus Iohannis "este beneficiarul politic al executiei mele" dar "sistemul la un moment dat va sari si pe dumnealui cum a sarit si pe Traian Basescu", potrivit declaratiilor lui Dragnea citate pe rtv.net "La mine trebuie sa fie moarte ca cu bataia nu inteleg ... credeti ca daca ma resemnam mai ajungeam aici, daca eram baiat cuminte nu se mai ajungea aici, daca la parlamentare nu aveam o asa majoritate era liniste si pace, mai ieseau la iveala toate dezvaluirile? Nu, ca nu avea nimeni curaj sa le spuna", a mai spus Liviu Dragnea, potrivit sursei citate.Acesta a sustinut si ca "toti membrii PSD din conducere, inclusiv ministri, au ceva ce la un moment dat poate fi transformat intr-un dosar" si ca "sunt presiuni mari pe Guvern, e bine sa fie cat mai mult securizat". De aceea, a continuat Dragnea, a preferat sa-si asume rolul de "paratrasnet" si sa fie "demonizat pentru a putea guvernul sa-si faca treaba".Procurorii arata in comunicatul oficial ca, in calitate de presedintel al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Dragnea ar fi infiintat in 2001 un grup infractional organizat "care acționează și în prezent", format din funcționari ai instituțiilor din administrația publică și oameni de afaceri.Acest grup ar fi urmarit obținerea ilegala de bani din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin comiterea unor infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală, spălarea banilor și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.DNA da in comunicat doua exemple de contracte ce ar fi fost fraudate de grupul infractional organizat de Liviu Dragnea si apropiatii sai. E vorba despre doua contracte de reabilitare a unor drumuri judetene, cu fonduri UE, procurorii calculand prejudiciile la 25,6 milioane lei (primul contract) si 5,7 milioane de lei (al doilea contract).