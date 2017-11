Dragnea: Klaus Iohannis este beneficiarul politic al executiei mele, dar sistemul paralele se va intoarce impotriva lui/ Noi nu avem puterea. Puterea este in mana presedintelui

Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni seara, la Romania TV, ca presedintele Klaus Iohannis "este beneficiarul politic al executiei mele" dar "sistemul la un moment dat va sari si pe dumnealui cum a sarit si pe Traian Basescu". "In Romania se poate orice, nu sunt presedintele Romaniei, nu sunt seful sistemului, noi nu avem puterea, noi avem guvernarea, puterea este din 2005 incoace la seful statului", a declarat seful PSD."La mine trebuie sa fie moarte ca cu bataia nu inteleg... credeti ca daca ma resemnam mai ajungeam aici, daca eram baiat cuminte nu se mai ajungea aici, daca la parlamentare nu aveam o asa majoritate era liniste si pace, mai ieseau la iveala toate dezvaluirile? Nu, ca nu avea nimeni curaj sa le spun", a mai adaugat Dragnea.Intrebat de Victor Ciutacu despre incidentul relatat de realizatorul radio Hotia Vintila , care i-a reprosat in avion ca isi bate joc de tara si ca minte un popor intreg si ca vrea sa legalizeze hotia, cat mai "indura sa fie injurat", Liviu Dragnea a folosit prilejul ca sa declanseze un atac la adresa sefului SPP generalul Lucian Pahontupe care l-a catalogat drept "postasul Cotroceniului" si i-a transmis "lui si apropiatilor" "sa lase gandurile de marire". Dragnea a refuzat sa dezvolte insa ce ii reproseaza in fapt sefului SPP.