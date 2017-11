Antena 3: Sotia lui Sebastian Ghita a intentat divortul intr-o incercare de evita sechestrul pe bunuri

Sotia lui Sebastian Ghita a intentat actiune de divort impotriva acestuia, potrivit site-ului Ministerului Justitiei. Fostul deputat este parat in acest dosar, inregistrat pe 3 octombrie 2017. Sotia sa, Madalina Ghita, este reclamant in dosarul privind impartirea bunurilor familiei Ghita, astfel ca urmeaza partajul. Antena 3 sugereaza ca, in fapt, este vorba de o tentativa a lui Ghita de a-si salva de sub sechestru o parte din averea de 200 de milioane de euro.Sebastian Ghita are sechestru instituit pe bunuri. Averea fugarului Sebastian Ghita este de circa 200 milioane euro.Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova. Ghita a fost trimis in judecata in acest dosar pentru doua infractiuni de dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani, santaj, doua infractiuni de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.De asemenea, in dosar mai sunt judecati Liviu Mihail Tudose - fost procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, Viorel Dosaru - fost sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Constantin Ispas - ofiter de politie, Aurelian Constantin Mihaila - fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.Conform DNA, in perioada iunie 2013 - primavara anului 2014, in timp ce pe rolul PCA Ploiesti se afla, in curs de urmarire penala, o cauza complexa in care se efectuau cercetari cu privire la savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, mai multe persoane vizate de ancheta au obtinut informatii confidentiale pe diverse cai, printre beneficiarii acestor date nedestinate publicitatii fiind si Sebastian Ghita.Informatiile confidentiale priveau obiectul cercetarilor, persoanele fizice si juridice cercetate, masurile de supraveghere tehnica dispuse, masurile preventive ce urmau a fi luate, numele procurorului de caz si ale ofiterilor de politie delegati sa efectueze urmarire penala.