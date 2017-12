​VIDEO Digi24: Obiect luminos neidentificat pe cerul Romaniei

Potrivit Digi24, un tanar a observat obiectul pe cer intre Ramnicu Sarat si Focsani, afirmand ca a reusit sa faca fotografii cu ceea ce, crede el, ar putea fi statia spatiala chineza Tiangong-1.Alte imagini au fost surprinse de un barbat din judetul Bihor, la ora 5:30. El a filmat acelasi obiect spre directia nord-est si spune ca parea a fi un meteorit care a intrat in atmosfera.Mai mult, un roman aflat in vacanta in Grecia, pe insula Chios, a surprins si el fenomenul, la ora 5:35.Aparent, acelasi obiect misterior a fost observat si in Rusia, intr-un oras din apropiere de granita cu Ucraina. Un barbat din Lipetsk a incarcat imaginile pe YouTube cu obiectul luminos.In ambele clipuri, obiectul emana o lumina concentrata, ce ulterior devenea difuza, ceea ce ar putea insemna o dezintegrare in atmosfera.In legatura cu statia Tiangong-1, aminteste Digi24, aceasta nu a mai fost vazuta de China din septembrie 2016, iar expertii sunt de parere ca obiectul de 8,5 tone se va prabusi pe Pamant la inceputul anului 2018. Latitudinile prevazute de specialisti indica Spania, Portugalia, Italia, Bulgaria si Grecia ca fiind tarile in care cele mai mari bucati ale navei vor ateriza, in contextul in care nu vor reusi sa se dezintegreze complet in atmosfera. Totusi, data, ora si amprenta geografica a reintrarii in atmosfera sunt incerte.