Liviu Dragnea: Dezbaterile pe legile justitiei au fost ultratransparente, stralucitoare / Eu nu reusesc sa am acces la dosarul Tel Drum / S-a dus o campanie de demonizare impotriva mea

"In primul rand am convingerea ca nicio prevedere din legile adoptate nu afecteaza independenta justitiei si nici nu afecteaza activitatea magistratilor, si nu ma refer numai la lupta anticoruptie, (...) ci la activitatea tuturor magistratilor, nici a judecatorilor, nici a procurorilor. Deci, asa ceva nu exista. Este un pas. Eu sper ca aceste legi sa fie un pas important in procesul mai lung sau mai scurt, nu stim acum, nici noi si dvs, de diminuare a abuzurilor din Romania. Abuzuri sunt, probabil, peste tot, nivelul din Romania nu cred ca se mai gaseste intr-o tara democratica. Dar, este un pas important, m-au uitat cu atentie pe forma finala, inainte sa o votam, dupa ce a iesit din comisie, sunt pasi importanti", a afirmat Dragnea, intr-un interviu difuzat miercuri la Antena 3.El a mentionat ca nu a fost niciodata de acord sa fie adoptate niste legi care sa rastoarne totul si sa arunce tara in aer."O majoritate zdrobitoare din aceste articole sunt elaborate, propuse de catre asociatiile profesionale, o majoritate zdrobitoare. L-am rugat pe domnul Iordache ca, dupa Anul Nou, sa faca un material in care sa prezinte public cate din aceste amendamente au venit din partea asociatiilor profesionale din randul magistratilor, este foarte importanta informatia aceasta. Se tot vorbeste de dictatura Parlamentului. Nu cumva sunt nervosi unii care vor in continuare sa aiba o legislatie care permite sa se intample toate lucrurile care au inceput sa iasa la iveala in ultima perioada, sigur ca un om din aceasta categorie e nervos", a spus Dragnea.El s-a referit la reactia ambasadelor in privinta modificarii legilor justitiei, mentionand ca legile au fost dezbatute ultratransparent."In primul rand mie imi pare rau ca acele ambasade au ratat o oportunitate pe care sa si-o dea singure sa ceara textul final tradus, adica macar sa se uite. Noi tot cerem societatii sa ne spuna care sunt articolele care ingrijoreaza. Eu nu pot sa spun ca este un esec de comunicare, aceste dezbateri pe aceste legi nu ca au fost transparente, au fost ultratransparente, stralucitoare, s-au discutat despre fiecare articol public, au fost puse pe site, nu a exista nicio virgula despre care sa nu se fi stiut. Deci, aveau toate informatiile puse la dispozitie. Intrebarea noastra fireasca a fost si ramane care sunt acele articolele care genereaza ingrijorari?", a mai afirmat liderul PSD.In privinta sesizarii opozitiei la Curtea Constitutionala a modificarilor legilor justitiei, Dragnea a spus ca nu crede ca aceste legi vor fi gasite in integralitate neconstitutionale."Dar, daca anumite articole vor fi declarate neconstitutionale, in Parlament vom interveni. Daca contestatiile la CCR vor fi respinse, o sa le trimitem la promulgare la presedintele Iohannis. De linistit lucrurile nu cred. Cred ca vor mentine si vor cauta pricini de scandat, zgomot si atacuri tot acest mandat sau cel putin pana la alegerile prezidentiale din 2019. Daca se va incheia cu legile justitiei, va aparea altceva", a mai opinat Dragnea.La un moment dat, mentionandu-se dosarul ce vizeaza firma Tel Drum si in care este de asemenea cercetat de procurorii anticoruptie, liderul PSD a apus ca pana in acest moment nu a reusit sa aiba acces la dosarul deschis de DNA si ca nici nu a primit bani sau bunuri de la societatea Tel Drum."Eu nu reusesc sa am acces la dosar", a spus Dragnea, potrivit antena3.ro Liviu Dragnea a mai declarat la Antena 3 ca beneficiarul statului paralel este presedintele Klaus Iohannis."Nu cred ca este strain presedintele Iohannis. In primul rand crede ca este beneficiar. Parerea mea este ca are o perceptie gresita daca asta crede, pentru ca ar trebui sa se uite in istoria recenta. Dar asa este construit (statul paralel - n.r.), el asa a fost gandit si asa a fost construit. Orice structura trebuie sa aiba in mot pe cineva. Ca el a gandit-o (Klaus Iohannis - n.r.)? Da sau nu. Cred ca e preluata. Ca el o patroneaza? Da sau nu. Dar ca el este beneficiarul? Sigur. Si ca la el se raporteaza. Sigur", a spus Dragnea, intrebat daca si-a insusit credinta lui Calin Popescu-Tariceanu potrivit careia presedintele Klaus Iohannis este cel care patroneaza statul paralel.Dragnea a mentionat ca daca se rupe coalitia, daca se rupe PSD sau daca pica guvernarea, daca apar tulburarile sociale, cresc teoretic sansele pentru al doilea mandat al presedintelui Iohannis."Cred ca cineva, unul sau mai multi, ii spun presedintelui ca acest stat paralel, ceea ce face, are efecte benefice pentru dumnealui. E gresit daca gandeste asa. (...) Crede ce vrea. Daca se increde in acest sistem vreo clipa greseste, dar e problema dumnealui, e major, e matur, e presedinte", a aratat Dragnea.El a mentionat ca dupa acest an in care au fost actiuni de strada destul de complexe si bine organizate, s-a ajuns in situatia in care presedintele Iohannis nu mai are adversari azi, dar pana la alegerile din 2019 mai sunt doi ani, iar in doi ani "se pot intampla foarte multe lucruri".Liviu Dragnea a mai declarat ca impotriva sa s-a dus o campanie de demonizare personala."Atacurile au fost personalizate, atacurile au fost hiperpersonalizate, au fost atacuri de campanie de demonizare personala. Cand ataci un partid intruna e o chestiune difuza. Trebuie sa ai, de exemplu cand suntem la guvernare, o guvernare foarte proasta. Guvernarea a fost una cu efecte bune, este pentru prima data cand un program de guvernare bun se pune in practica pe perioada acestui an, dar scandalul a fost foarte mare. Noi adoptam masuri clare, certe, oficiale si se spunea: chiar daca au fost adoptate, nu o sa fie bani. Acum cateva zile spunea cineva in Parlament ca de fapt am mintit si nu am marit pensiile, adica deja nu se mai discuta in limita rationalului", a spus Dragnea la Antena 3, potrivit Agerpres.Intrebat daca l-a batut gandul sa plece pur si simplu din fruntea PSD, Dragnea a precizat ca au fost multe discutii pe acest subiect."Am avut foarte multe discutii in partid despre si pe marginea acestui subiect si de fiecare data colegii au spus sa nu existe niciun fel de ezitare in privinta asta. Absolut niciun fel de ezitare. Ok! Mergem mai departe", a spus acesta."Daca cedez, s-ar considera un mare semn de slabiciune pentru partid si partidul ar putea sa intre intr-o perioada de mari framantari care ar subrezi si partidul si coalitia si guvernarea, implicit, ceea ce nu se doreste. Asta nu inseamna ca e simplu pentru mine", a mentionat Dragnea.Presedintele PSD si-a exprimat convingerea ca sunt si oameni de buna credinta printre cei care au iesit la proteste, dar el daca ar merge sa protesteze s-ar informa foarte bine, pana la cel mai mic detaliu, despre motivele pentru care protesteaza, pentru a nu fi manipulat."Incerc sa am o atitudine nerazboinica, dar sunt destul de contrariat de atitudinea unor parlamentari care nu cred ca au venit in Parlament pentru circ. Intr-o comisie parlamentara sa iti aduci o boxa pe care sa o dai la maxim si sa urli acolo sa nu poata tine lucrarile comisiei este greu de explicat, este greu de inteles, este greu de acceptat. Sa furi microfonul din plenul Parlamentul, sa il furi, efectiv, sa il smulgi si sa-l ascunzi undeva ca sa nu se mai tina sedintele Parlamentului... Daca nici in Parlament nu putem avea dezbateri, atunci unde putem avea? Ei vorbesc despre democratie, despre statul de drept, statul de drept inseamna si functionarea Parlamentului, adica noi suntem in situatia in care o minoritate vrea sa dicteze in Parlament, dar nu vrea sa dicteze prin vot, ci prin actiuni violente care sa tulbure dezbaterea si mersul firesc al lucrurilor", a incheiat Liviu Dragnea.