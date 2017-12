Dragnea, despre mutarea ambasadei din Israel la Ierusalim: MAE trebuie sa ia in serios lucrul acesta; daca va avea argumente ca nu trebuie sa mutam ambasada de acolo, ne predam

"Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, institutiile centrale ale statului sunt in Ierusalim. Daca Israelul isi va muta oficial capitala la Ierusalim, noi o sa stam cu ambasada la Tel Aviv? Sa zicem ca noi mutam capitala la Brasov. Ambasadele or sa ramana la Bucuresti? (...) N-am spus sa se mute ambasada de maine, dar Ministerul de Externe trebuie sa ia in serios lucrul acesta. Si are toata capacitatea institutionala. Daca va avea argumente serioase ca nu trebuie sa mutam ambasada de acolo, ne predam", a spus Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, potrivit antena3.ro