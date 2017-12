Dragnea: Vreau sa merg la comisia SRI si tot astept de la domnul Manda sa ma invite, tot i-am dat semnale

"Si eu vreau sa merg la comisia SRI si tot astept de la domnul Manda sa ma invite. Tot i-am dat semnale. Poate nu-mi dau seama ca sunt importante (informatiile pe care le detine - n.r.), dar, daca ma intreaba, s-ar putea sa detin informatii de care nici eu sa nu fiu constient ca sunt importante. Nu glumite, nu apropouri", a declarat Liviu Dragnea intr-un interviu difuzat miercuri la Antena 3, potrivit Agerpres.El a facut aceasta precizare in contextul in care a fost intrebat in legatura cu dosarele sale si relatia sa cu Laura Codruta Kovesi.Dragnea a mentionat ca Victor Ponta poate sa mearga la Parchet si chiar la comisia SRI sa vorbeasca despre acest subiect, referindu-se la acuzatiile fostului premier la adresa sa potrivit carora s-ar fi intalnit cu Kovesi la o locatie SRI, cu ocazia taierii porcului."Craciunul s-a dus, eu nu am taiat porcul la SRI, eu am tot participat la chestiunea aceasta civila, fac asa in fiecare an. La niciun porc taiat de mine nu a fost doamna Kovesi", a spus Dragnea.Intrebat daca a participat la taierea porcului de catre Kovesi si Coldea, Dragnea a raspuns: "Sunteti comisia SRI?"El a adaugat ca numai la comisia SRI va vorbi prima data despre aceste lucruri.Legat de acuzatiile procurorilor DNA in dosarelor sale, Dragnea a spus ca procurorii nu au cum sa descopere ceva deoarece nu a primit bunuri, bani sau avantaje de la societatea implicata."Unde nu e nimic, nu poate sa iasa nimic. Nu au cum sa descopere pentru ca nu este. Nu am primit bani, bunuri, alte avantaje materiale de la aceasta societate", a mai spus Dragnea, mentionand, intre altele, ca nu reuseste sa aiba acces la dosar