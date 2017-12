Liviu Dragnea, despre Consiliile de Administratie: O sa le luam la mana anul viitor

"O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu dl Marian Neacsu, secretarul general al partidului, cu dl Tariceanu, cu dl Tudose, cu dl Ciolacu, ca in luna ianuarie sa avem o discutie, o analiza pe baza unei informatii sa vedem fiecare... pentru ca eu nu am fost implicat in CA-uri, nici premierul nu a fost implicat. Vreau sa vedem cine, de unde, cum, de ce si fiecare om care este numit intr-un Consiliu de Administratie daca acolo ii este locul, pentru ca din ce am inteles eu mai demult acesti oameni, inainte sa fie pusi acolo, sunt verificati de anumite institutii. Vreau sa vedem, pe de o parte, daca au fost verificati si daca au ajuns cum trebuie, iar, pe de alta parte, o minima analiza a activitatii si daca sunt acolo, adica daca au cat de cat legatura", a spus Dragnea, potrivit Agerpres.El a adaugat ca aceasta este si una dintre dorintele premierului Mihai Tudose, pentru ca au discutat de mult timp despre aceste subiect.