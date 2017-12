Dragnea, la Romania TV: Justitia a fost subordonata brutal politicului in 2005. Acum, noi eliberam Justitia/ Furios pe ambasade

Presedintele PSD a declarat joi seara la Romania TV ca motivatia PSD-ului de a insista atata de mult pentru modificaea rapida a Legilor Justitie este generata de dorinta de a elibera Justitia de sub tutela politicului. "In 2005, legile Justitiei au fost adoptate pe repede inainte si brutal si au facut ca Justitia sa fie supusa presiunii politcii. Noi o eliberam acum... Nu putem spune ca presiunea politicului nu s-a vazut: sunt atatea dovezi de decizii judecatoresti gresite, de anchete...", a declarat Liviu Dragnea care spune ca se considera o tinta a Justitiei din 2012.Seful PSD reia declaratiile facute miercuri la Antena 3 si reclama ca nu are acces la "dosarul Tel Drum". "Am vrea si noi sa vedem pe ce se bazeaza ei de au facut tot acest spectacol. Acolo au fost niste oamnei care au tot dat declaratii: domnul Ponta, domnul Sova... Sa vedem si noi", a declarat Dragnea.Moderatoarea il intreaba ingrijorata pe Dragnea cat de mult i-a fost afectata familia. Dragnea raspunde citandu-l pe Adrian Nastase: "Banalizarea raului"."Ce e prima data cand se unesc ambasadele? Cum e posibil ca aceste ambasade sa nu-si fi acordat mai intai, daca e sa discutam cinstit, daca e o abordare de buna credinta, sa nu-si fi acordat mai intai sansa de avea forma finala a legilor si tradusa si sa se uite cu atentie si sa-si spuna punctul de vedere? Sa nu mai vorbim de faptul ca, totusi, Parlamentul Romaniei este ales de niste romani, intr-un stat suveran si are dreptul sa legifereze", s-a aratat revoltat Dragnea. Acestea le-a crut lui C.P. Tariceanu si T. Melesacanu sa "nu uitam ca suntem o tara suverana"."Presedintele Iohannis si cei care au pierdut alegerile au incercat si incearca si acum sa faca orice pentru ca aceasta guvernare sa nu functioneze si sa destabilizeze PSD", declara Dragne.

"Din martie, cred, a inceput sa li se spuna unor colegi 'vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, o sa-l bagam la puscarie, va disparea, trebuie sa va pregatiti, tu esti bun", a sustinut liderul social-democrat.

El a afirmat ca probabil acest lucru i s-a spus si fostului premier Sorin Grindeanu, dar ca nu are informatii ca i s-ar fi transmis si lui Mihai Tudose.

Dragnea a afirmat, insa, ca cel putin doi membri ai Guvernului Tudose i-au spus "explicit" ca li s-a comunicat asa ceva.

"Cel putin doi membri din guvern mi-au spus explicit si ii consider pe ambii barbati, sa isi asume, sa spuna public. (...) Eu ii astept dupa Anul Nou. Daca ei nu o sa spuna, o sa spun eu cu subiect si predicat", a avertizat Liviu Dragnea.

"Cum s-a ajuns la varianta Mihai Tudose?"



"Am avut intalnire cu sefii de organizatii si de acolo s-au conturat cateva solutii. Eu l-am propus pe Mihai Tudose presedintelui Iohannis fiindca stiam ca are o mare capacitate de munca. Ar fi si mai bine, daca ar fi putin mai calm.", spune Dragnea.



"Anul 2017 a fost un an economic bun pentru Romania, dar nu a fost un an linistit. A fost foarte multa manipulare si multe acuze la adresa partidului si a mea. Este pentru prima data cand un program de guvernare a fost pus in practica, dar in societate este foarte mult zgomot", apreciaza seful social-democratilor. Acesta mai spune ca nu va exista o remaniere guvernamentala in viitorul apropiat si ca este multumit de activitatea guvernului Tudose.