Digi 24: Obiect luminos, surprins luni pe cerul Capitalei

Un obiect luminos a fost vazut luni seara, pe 1 ianuarie, in jurul orei 18.30, in Bucuresti, in zona parcului Drumul Taberei, relateaza Digi 24. Specialistii Agentiei Spatiale Europene spun ca ar fi vorba de un efect al dezintegrarii in atmosfera a unei statii spatiale chinezesti.





"Eram la o plimbare in parcul Moghioros si sotia mi-a aratat pe cer o...prima data am crezut ca e o cometa, apoi ne-am dat seama ca este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am incercat sa fac cateva poze. Era mai mare decat o stea cazatoare, normal, si s-a vazut ca o bila luminoasa care a strabatut cerul si s-a pierdut in zare", a povestit pentru Digi24 Daniel Dudu.

Obiectul misterios a putut fi vazut si din zona de nord a Capitalei.

Specialistii cred ca, mai degraba, e vorba despre un efect al dezintegrarii in atmosfera a unei statii spatiale chinezesti, care nu a mai putut fi controlata, acum doua luni.

In decembrie, fenomene similare au fost semnalate si in Bihor, dar si in Grecia, Rusia si Austria