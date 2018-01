Consul: Radu Mazare poate fi extradat oricand din Madagascar

"Nu a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena a dumnealui, cu un dosar la ambasada de la Roma, ca sa ceara o viza de expatriere. Azil politic in Madagascar nu exista!", a precizat diplomatul.Pe 30 decembrie, IGPR a anuntat ca Radu Mazare, care se afla sub control judiciar, nu s-a prezentat la Politia din Constanta pentru semnarea graficului de prezenta, fostul edil informandu-l pe ofiterul de caz ca se afla pe teritoriul statului Madagascar, unde face demersuri pentru a obtine azil politic.Radu Mazare a fost trimis in judecata in mai multe procese. Intr-unul dintre aceste dosare, care vizeaza retrocedari ilegale de terenuri, el a fost condamnat, in prima instanta, la 4 ani inchisoare cu suspendare.