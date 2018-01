Carmen Dan: Decizia de a cere schimbarea sefului Politiei Romane nu are legatura cu spectrul politic

"Decizia mea este luata in in conformitate cu procesul de constiinta si responsabilitate pe care eu l-am parcurs in aceasta perioada si ma refer la intreaga perioada in minister si la reactia pe care ar trebui sa o aiba un om si cu atat mai mult un ministru in fata unor fapte extrem de grave. Ar fi o dovada de iresponsabilitate sa ne facem ca nu vedem un sir lung de nereguli care pana la urma nu fac altceva decat sa arunce o umbra neagra peste munca unor oameni care isi fac meseria corect si cu profesionalism", a precizat Carmen Dan, potrivit Agerpres.Ea a adaugat ca rolul sau este de a "nu ascunde sub pres" problemele reale pe care le au structurile din subordine."Sunt de parere ca eu, ca ministru de interne civil, nu politic, nu general, nu om al sistemului, ci ca ministru de interne civil, cred ca rolul meu este sa nu ascund sub pres problemele reale pe care le avem. Cred ca, dimpotriva, trebuie sa ne asumam aceste probleme si sa incercam sa gasim solutii pentru a le rezolva in asa fel incat impactul negativ al nesolutionarii problemelor sa nu se repercuteze si sa se agraveze in timp", a sustinut ministrul de Interne.Carmen Dan a mai spus ca se astepta la "o iesire publica" a conducerii Politiei."Ca sa fiu sincera, raportat la impactul acestui caz si la ceea ce a relevat el in propria organizatie, ma asteptam in primul rand sa vad o iesire publica, lamuritoare, a conducerii Politiei", a afirmat Carmen Dan. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat marti ca i-a cerut premierului Tudose imputernicirea pe o perioada de sase luni in functia de sef al Politiei Romane a chestorului principal Catalin Ionita, in conditiile in care a solicitat schimbarea lui Bogdan Despescu , ca urmare a cazului agentului acuzat de pedofilie.De asemenea, Carmen Dan s-a declarat total nemultumita de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul politistului agresor.

Premierul Mihai Tudose vrea sa discute cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, inainte de a lua o decizie in privinta unei eventuale inlocuiri a acestuia din functie, au declarat surse guvernamentale.Conform surselor citate, intalnirea lui Tudose cu Despescu ar urma sa aiba loc miercuri.