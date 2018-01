Mihai Tudose, numit "prietenul pedofililor", la Antena 3, dupa ce a refuzat sa il demita pe seful Politiei Romane, la cererea ministrului Carmen Dan

Analistul politic Bogdan Chirieac a declarat, la Antena 3, ca premierul "Mihai Tudose este prietenul pedofililor", dupa ce acesta a refuzat sa il demita pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, asa cum ii ceruse ministrul de Interne, Carmen Dan, scrie DCNEWS.









"Din punct de vedere politic, Mihai Tudose este prietenul pedofililor. Asta se intampla, desi cred, cu putere, ca premierul, tata si el, doreste sa faca lumina in acest caz. Nu exista o alta explicatie decat policianismul domnului Tudose in legatura cu aceasta decizie" a declarat Bogdan Chirieac, la Antena 3.









Analistul politic a adaugat: "Cata vreme ministrul de Interne ii cere demisiea sefului Politiei Romane si prim-ministrul al Guvernului PSD, prefera sa cautioneze nenorocirile din Politie, doar pentru a da o palma ministrul Carmen Dan, din acest moment e o ruptura evidenta, clara, intre Mihai Tudose de la Baneasa si partidul de pe Kiseleff. Mai are cineva vreo indoiala in acest moment? Ne-a explicat dl Ciuvica aseara ca dl Despescu e numit de Ciolos. Nu aveti ce sa mai spuneti. In acest moment, doamna Carmen Dan sta degeaba la MAI. Nu mai poate schimba nici garda de la poarta. Dl Despescu nu mai are rost sa mai asculte vreo dispozitie din partea doamnei Carmen Dan, se duce direct la dl Tudose".