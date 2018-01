Badalau: Ce s-a intamplat intre Tudose si Carmen Dan este foarte grav. E clar ca unul dintre ei trebuie sa plece / Pledez pentru functionarea mai departe cu un guvern Tudose, care a functionat bine

Dintre declaratiile lui Niculae Badalau:

(Despre relatiile cu Dragnea si cu Todose) Cu ambii sunt in relatii foarte bune, suntem vechi in partid, ne cunoastem de foarte mult timp, am lucrat din punct de vedere politic foarte multExista o disputa in partid care a fost accentuata de media, dar lucrurile nu sunt chiar atat de grave, totusi. Tot timpul exista o dezbatereComitetul Executiv trebuia facut cat mai repede din cauza scandalului din Ministerul de Interne, cu pedofilulDreptate nu putem sti inca cine are si o sa vedem finalitatea ancheteiDaca va referiti la discutiile dintre cei doi, Mihai Tudose si Carmen Dan, lucrurile trebuiau discutate in cadrul Guvernului, nu in spatiul public. La ceea am asistat noi... este un lucru foarte grav ce s-a intamplat, submineaza increderea intr-o institutie importanta, mai ales ca noi lucram si la Statutul politistului. Arata ca in aceasta institutie este totusi o caracatita, nu functioneaza foarte bine si trebuie luate masuri foarte drastice, extrem de drasticeIn ce-l priveste pe premier, cred ca si dansul a gresit anuntand public ca nu poate sa mai lucreze cu dna ministruLucrurile trebuiau discutate in cadrul CExN si in cadrul Guvernului, luam o hotarare si mergeam mai departePremierul are decizia in privinta evaluarii unui ministru, dar el are datoria sa comunice in partid evaluarile ministrilorE clar ca unul dintre ei trebuie sa pleceMaine vom discuta in cadrul CExN, trebuie sa iesim din situatia asta, e un conflict deschisRolul meu in partid este unul de echilibru si de moderatie, mi l-am asumat si cred ca asa trebuie sa fie(Despre scrisoarea sa adresata partidului, privind o conducere colectiva) Este un document nu de polarizare si de a crea falie, e un document de coeziune si de relansare a PSD, lucrul asta mi l-am dorit. Si propun acolo exact ceea ce am zis, ca absolut toate deciziile politice sa fie aduse in forurile statutare, sa fie un dialog si o transparenta mult mai mare decat a fost pana acumEu acel document l-am conceput impreuna cu consilierii mei, sfatuindu-ma cu dl Adrian Nastase, niciodata nu mi-a atribuit paternitatea in integralitatea lui, tocmai ca sa avem un dialog mult mai transparentLiviu Dragnea este presedintele partidului si are un mandat pana in 2019, el nu poate fi chimbat de CexNEu pledez (maine in CExN) pentru o solutie de intelepciune si maturitate, pentru a putea functiona mai departe cu un guvern Tudose care a functionat bine. Cu programul de guvernare suntem la zi, tot ce ne-am propus politic suntem la ziNoi ca partid suntem cei care generam pentru partid partea umana, ea trebuie a fie loiala partidului, dar in acelasi timp sa fie competenti. Vizavi de partea politica raspundem noi, vizavi de competenta e treaba guvernului. Premierul vine in CEx si spune cu cine si cu cine nu poate lucraNu exista grupuri in partid, exista idei. Guvernul Tudose este format din oameni politici, din partid. De ce sunt doua grupuri, partid si guvern? Nu, exista un singur grup, PSD, din care parte dintre noi am fost garantati sa mergem in guvernMass-media a dus conflictul de la Todose-dna ministru, la Tudose-DragneaEu nu cred ca exista un conflict in acest moment intre premier si presedintele partidului, eu nu l-am vazut in spatiul publicMie niciodata nu mi-au placut colegii care incearca sa imparta partidul in tabere. Cred ca cel mai corect lucru e ca, daca cineva e nemultumit de guvern, sa vina in partid si sa spuna si sa ceara inclusiv retragerea sprijinului politc. Dar asta e un lucru destul de grav, nu ne putem juca cu o guvernare sau cu tara, mai ales ca am mai trecut printr-o etapa(Sunteti mai apropiat de dl Tudose sau de dl Dragnea?) Sunt mai apropiat de PSD, am intrat in acest partid in 1991Nu vad motivul pentru care Tudose ar fi schimbat din functie. Acum doua saptamani, dl presedinte Dragnea a spus ca este multumit de activitatea dlui TudoseLa numirea lui Tudose ca premier am spus ca n-are anvergura necesara. Nu imi mai mentin parerea, m-a contrazis si mi-a certificat ca este un premier bunDl premier a spus ca va lucra la un material, pe care il va prezenta in CEx, privind eficienta ministerelor. Restructurarea guvernului nu e o vanatoare de oameni, e eficientizarea guvernului. Cred ca dl premier are capacitatea de a prezenta un raport corect, nu o vanatoare de capete(V-ar interesa functia de premier sau functia de presedinte al partidului?) Exclus amandoua.(In situatia in care CEx maine ii retrage sprijinul dlui Tudose si PSD-ul practic isi tranteste guvernul. Ce ar face dl Iohannis cu o a treia propunere intr-un an de zile?) O supozitie: cred ca vom avea o problema mare. Pentru ca presedintele a anuntat ca a treia oara nu mai nominalizeaza un membru PSD. Eu cred ca maine - imi cunosc colegii - vom avea intelepciunea, maturitatea sa nu facem aceasta gresealaNe-am dus prea mult pe guvernare si pe viata parlamentara si am neglijat un pic partidul. Dl presedinte a incercat extrem de mult sa fie parte din actul de guvernare, tocmai pentru ca porgramul de guvernare sa fie pus in aplicare. Eu nu ii reprosez dlui Dragnea, si eu imi fac autocritica, si eu sunt vinovat in aceeasi masura ca aceste institutii staturare n-au functionat.Nici schimbarea ministrilor foarte des nu asigura o cursivitate in actul de guvernare, nu asigura eficientaO noua criza la nivel guvernamental e clar ca nu ne face bine din punct de vedere politic(Cine ar putea sa fie prezidentiabilul PSD?) Aici am avut o disputa in interiorul partidului, dl presedinte Dragnea si unii colegi considera ca daca acesta va fi anuntat prea devreme, va fi imediat tocat. Eu spun ca daca gasim un om care sa intruneasca... partidul are extrem de multi oameni, credeti-ma, PSD are o resursa umana fantastica. Pot sa incep de la Liviu Dragnea, care e presedintele partidului, la dna Corina Cretu, la dl Ioan Mircea Pascu, dna Gabriela Firea... Avem extrem de multi oameni care sunt capabili sa intruneasca cerinta poporului, mult mai buni decat dl Iohannis(Tariceanu poate fi o variaata de prezidentiabil din partea PSD+ALDE?) Dl Tariceanu este un om extrem de respectabil si cu siguranta ar fi un presedinte bun. Dar PSD trebuie sa aiba candidat si va avea candidat.