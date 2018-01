Gabriela Firea despre Viorica Dancila: Va rezista, cu sau fara hashtag. Nu vreau sa particip la o alta schimbare de premier

"O cunosc pe Viorica Dancila de aproape sapte ani, de cand am intrat in PSD. Este o persoana extrem de echilibrata, solidara, sincera. E foarte important pentru politicieni sa fie sinceri, pentru ca am vazut multi, ca domnul Cristian Busoi, care plang ca nu avem investitii in sanatate si apoi isi pun colegii din CGMB sa le blocheze", a declarat Gabriela Firea la Romania Tv, potrivit News.ro.Firea s-a declarat dezamagita de reactiile din spatiul public si la criticile la adresa Vioricai Dancila, spunand ca parerile, indiferent daca sunt pro sau contra, ar trebui date fata de proiectele acesteia si nu fata de religia persoanei sau orasul in care s-a nascut: "S-au referit la aspecte pe care eu le consider derizorii. Iar in Europa, referirile la astfel de aspecte, religie, orasul in care s-a nascut, sunt criticate, trimise la marginea societatii, in niciun caz nu sunt potentate. Am fost extrem de dezamagita. Haideti sa o lasam (pe Viorica Dancila, n.r.) sa ajunga la Guvern si sa avem o parere pro sau contra vizavi de deciziile pe care le ia, fata de proiectele sale. Am vazut si persoane publice, chiar persoane care se considera intelectuale care au facut astfel de critici."Intrebata despre durata mandatului noului premier, avand in vedere mandatele scurte ale lui Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, primarul Capitalei a spus ca isi doreste ca acest guvern sa mearga pana la capat, pentru ca nu isi doreste sa ia parte la o alta schimbare de premier: "Cred ca Viorica Dancila va rezista, cu sau fara hashtag", a raspuns Firea.