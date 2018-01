Victor Ponta: Liviu Dragnea controleaza Parlamentul, Guvernul, partidul, Curtea de Conturi. Nu are educatia politica si capacitate intelectuala de a conduce o tara

"Se va decide compozitia Guvernului in conformitate cu dorinta domnului Liviu Dragnea. E un singur membru in CEx. Deicide domnul Dragnea sa faca un Guvern, daca se poate mai bun decat ultimele doua, care au fost, totusi, doua guverne lamentabile in ceea ce priveste acivitatea profesionala a majoritatii membrilor", a declarat Victor Ponta, citat de News.ro.Ponta mai spune ca Liviu Dragnea controleaza in prezent Parlamentul, Guvernul, partidul, Curtea de Conturi si alte institutii, "la fel cum a facut-o si Traian Basescu", fara a fi "deranjat" de nimeni: "Un singur om, domnul Dragnea, controleaza in acest moment si Parlamentul, si Guvernul, si partidul, Curtea de Conturi si alte institutii. S-a mai intamplat ca o singura persoana sa aiba practic toata puterea, domnul Basescu, acum o are domnul Dragnea. Nu pot sa spun ca il deranjeaza cineva. Domnul Iohannis bine ca n-a venit la sedinta PSD ca sa semneze acolo (decretul de numire al premierului - n.red.). Statul paralel vad ca s-a dus, deci acum domnul Dragnea are puterea. Problema e ce face cu ea", a mai declarat fostul lider PSD.De asemenea, fostul premier spune ca Liviu Dragnea este unul dintre liderii caruia decizia ii apartine, iar Guvernul Grindeanu si Guvernul Tudose au fost conduse, de fapt, de el: "Domnul Dragnea are un alt tip de leadership, in care decizia ii apartine (...) Au fost doua guverne foarte slabe, care au facut foarte multe greseli, amandoua conduse, intr-un fel sau altul, cu influenta domnului Dragnea. S-au luat niste masuri foarte proaste ¬ faimoasa revolutie fiscala ¬ eu cred ca de aia nu plange nimeni dupa Tudose, ca nimeni nu a uitat ca Tudose a zis ca se opune si pe urma a facut revoutia fiscala si a distrus tot. Mai departe povestea cu salariile, ca urmeaza sa creasca salariile si in final nu au mai crescut. Deci doua Guverne proaste: Guvernul Dragnea 1, Guvernul Dragnea 2. Sper ca Guvernul Dragnea 3 sa fie mai eficient."Victor Ponta a mai sustinut ca, in perioada in care a fost presedintele PSD, Liviu Dragnea era un om mai "ascuns", care ii spunea ca il iubeste si il sprijina. Fostul premier considera ca Dragnea "nu are educatia politica si capacitatea intelectuala de a conduce o tara"."Era un om mai ascuns, care imi spunea cum ma iubeste, cum ma sprijna, dar probabl ca asa e un anumit gen de politica, sa ii impingi pe toti pe scari. Treaba lui. Eu cred ca domnul Dragnea nu are educatia politica si capacitate intelectuala de a conduce o tara. Acum insa o conduce. Din punctual meu de vedere o conduce prost, motiv pentru care eu nu mai sunt membru PSD si fac opozitie. O sa votez impotriva Guvernului Dragnea 3", a incheiat Victor Ponta.