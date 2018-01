Gabriela Firea despre Mihai Tudose: Va avea o alta insarcinare politica, probabil in Parlament

"Domnul Grindeanu a actionat negativ dupa retragerea sprijinului politic. Mihai Tudose a avut decenta sa se retraga", a declarat Gabiela Firea la Romania Tv, potrivit News.ro.Primarul Capitalei l-a acuzat pe Sorin Grindeanu ca a confiscat cladirea Guvernului impreuna cu Victor Ponta, ceea ce a facut-o sa vorbeasca atunci despre un guvern-fantoma: "Slava Domnului ca domnul Tudose nu a repetat scenariul si a inteles decizia politica. Ne-a declarat ca va ramane in echipa, ca va avea alta insarcinare politica, probabil in Parlament, si a facut un pas in spate."