Gabriela Firea despre o posibila candidatura la prezidentiale: Nu renunt la mandatul de edil chiar daca imi cere partidul

"In primul rand, le multumesc tuturor celor care gandesc de aceasta maniera pe care o descrieti dumneavoastra - si primesc si eu semnale in acest sens - este onorant si este magulitor. Dar, cu riscul de a ma repeta, sunt o persoana extrem, extrem de serioasa, chiar obositor de serioasa pentru cei care cred ca eu as putea sa ma schimb ca o frunza in vant, de la o luna la alta. Categoric nu, imi respect angajamentul fata de bucuresteni, vreau sa-mi duc la bun sfarsit si ultima zi de mandat, (...) chiar daca imi cere presedintele partidului sau partidul, colegii mei daca imi vor cere sa candidez, le-am spus inca de pe acum sa nu mai fiu vehiculata, sa nu mai apar in sondaje, sa nu ma mai masoare, pentru ca sub nicio forma nu vreau sa renunt la acest mandat. (...) Cartea de vizita a unui politician este reprezentata de seriozitate", a declarat Gabriela Firea.